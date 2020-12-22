Trabzonspor'un eski başkanlarından Özkan Sümer vefat etti

Trabzonspor Kulübü eski başkanlarından Özkan Sümer, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Bordo-mavili takımda futbolculuk, teknik direktörlük ve başkanlık görevlerinde bulunan 80 yaşındaki Özkan Sümer, bir süredir kanser tedavisi gördüğü Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesinde vefat etti.

Özkan Sümer'in cenaze namazı bugün 14'te Trabzon İskerderpaşa Camii'nde kılınacak. Sümer, kılınacak namazın ardından Maçka'daki aile mezarlığında toprağa verilecek.

Özkan Sümer'in vefatıyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'ndan açıklama yapıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Türk futbolunun efsane ismi, A Milli Takımımızı bir dönem çalıştıran, Trabzonspor'un eski futbolcu, teknik direktör ve Başkanlarından Özkan Sümer'in bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz.

20 Kasım 1940 Trabzon doğumlu olan Özkan Sümer, Bordo-Mavili takımda futbol oynadı, uzun yıllar teknik direktör olarak çalıştı. Birçok kademede görev yaptığı Trabzonspor Başkanlığını da yapan Sümer, 1980 yılında A Milli Takımımızın teknik direktörlüğü görevinde de bulundu. Birçok takımda Türk futboluna unutulmaz katkılar sağlayan tecrübeli futbol adamı birçok ismi futbolumuza kazandırdı.

Özkan Sümer'e Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri, Trabzonspor Kulübü ve futbol camiasına başsağlığı diliyoruz."

TRABZONSPOR'DAN AÇIKLAMA

“Eski futbolcumuz, eski başkanımız, şampiyon teknik direktörümüz, eski Futbol ve Altyapı Genel Koordinatörümüz, Sayın Özkan Sümer’i kaybettik. Yakınlarının, sevenlerinin, camiamızın ve futbol ailesinin başı sağ olsun.”

BAKAN KASAPOĞLU’NDAN TAZİYE MESAJI

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, vefat eden eski Trabzonspor Kulübü Başkanlarından Özkan Sümer için taziye mesajı yayınladı.

Bakan Kasapoğlu, taziye mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Trabzonspor'da futbolculuk, teknik direktörlük ve başkanlık görevlerinde bulunan Özkan Sümer'in bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini derin bir teessürle öğrendim. A Milli Futbol Takımımızı da bir dönem çalıştıran, Türk futboluna önemli hizmetlerde bulunan Özkan Sümer'e Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri ve Trabzonspor Kulübü ve futbol camiasına başsağlığı diliyorum."

GALATASARAY’DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

“Kulübümüzde 1982-1983 sezonunda teknik direktör olarak görev alan, Trabzonspor'un eski futbolcu, teknik direktör ve Başkanı, Türk futbolunun efsane ismi Özkan Sümer’in vefat haberini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız.

Trabzonspor camiasının değerli isimlerinden Özkan Sümer'e Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri, Trabzonspor Kulübü ve Türk futbol camiasına başsağlığı diliyoruz."

FENERBAHÇE’DEN TAZİYE MESAJI

“Türk futbolu ve Trabzonspor Kulübü’nün simge isimlerinden olan Özkan Sümer’e Allah’tan rahmet; ailesi ve Trabzonspor camiasına başsağlığı dileriz.”

BEŞİKTAŞ: TRABZONSPOR CAMİASINA BAŞSAĞLIĞI DİLERİZ

“Trabzonspor'un eski futbolcu, teknik direktör ve Başkanı, Türk futbolunun efsane ismi Özkan Sümer’in vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Özkan Sümer'e Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve Trabzonspor camiasına başsağlığı dileriz.”

BAŞAKŞEHİR: TÜRK FUTBOL AİLESİNE BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUZ

“Türk futboluna önemli katkıları olan Sayın Özkan Sümer'in hayatını kaybettiği haberini üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.

Sümer'e Yüce Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine, Trabzonspor camiasına ve Türk futbol ailesine başsağlığı diliyoruz.”