Trabzonspor'un büyük ölçüde anlaştığı Cenk Özkaçar için Galatasaray yeniden devrede

Transfer çalışmalarını sürdüren Sarı-Kırmızılılar uzun süredir listede bulunan Altay'ın 19 yaşındaki stoperi Cenk Özkaçar için yeniden devreye girdi. Trabzonspor'un büyük oranda anlaşmaya vardığı genç savunmacı için bir kez daha düğmeye basan Aslan, önce İzmir ekibini ikna etmeye çalışacak. Fatih Terim'in büyük potansiyel olarak gördüğü Cenk için tüm imkanlar zorlanacak.
SEMİH KAYA KESİN GİBİ
Cim Bom'un hedefi hem Trabzonspor'a transfer çalımı atmak hem de önümüzdeki sezonlarda gelmesi gündemde olan yabancı sınırı için savunmasını güvene almak. Marcao ve Luyindama'ya Avrupa'dan ilginin olması da Aslan'ın stoper transferine yoğunlaşmasını sağlıyor. Cimbom’un eski oyuncusu Semih Kaya'nın transferine kesin gözüyle bakılırken 17 yaşındaki Emin Bayram da Terim'in gözdesi.
(Fanatik)
Yeni sezonda kadroda düşünülmeyen Hasan Ali Kaldırım'a, kendisiyle sözleşme yenilenmeyeceği bildirildi. Milli oyuncu 30 Haziran itibariyle serbest kalacak. Hasan Ali'nin şimdiden kulüp arayışlarına başladığı da belirtildi.
Sarı-Kırmızılılar, uzun süredir takip ettiği Fortuna Düsseldorf U23 takımının sağ beki Amed Öncel'i kadrosuna katmak için girişimlere başladı. Cim-Bom, 300 bin euro yetiştirme bedeli ödeyerek bu transferi bitirmek istiyor.
Beşiktaş'ta yönetimin söz verdiği zammı bir türlü alamayan Dorukhan Toköz, Fenerbahçe'ye transfer oluyor. Milli futbolcunun yaptığı menajer değişikliği sonrası Sarı-Lacivertlilere transferinin önü açılırken Kanarya'nın takas yoluyla işi bitirmek istediği belirtiliyor. Beşiktaş bu teklifi kabul etmezse Fenerbahçe 2021 yazında transferi bedelsiz olarak gerçekleştirecek.
Beşiktaş, Hollanda ligi ekiplerinden Twente ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan sağ kanat Aitor Cantalapiedra ile ilgileniyordu. Konuyla ilgili konuşan oyuncunun menajeri Albert Botines, Beşiktaş'la görüştüklerini doğruladı ve “Başka bir talip daha var. O da Yunanistan'dan Panathinaikos. İki takımla da görüşmeler sürüyor. Beşiktaş'la yapılan görüşmeler daha hızlı ilerliyor” dedi.
Yeni sezon için genç ve yerli ayaklara yönelen Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Sarı-Kırmızılılar, Trabzonspor'un büyük ölçüde anlaşmaya vardığı Cenk Özkaçar için tekrar devreye girdi. Altay ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan 19 yaşındaki stoper, geleceğin yıldız adayı olarak gösteriliyor.
Fenerbahçe'nin ciddi bir bonservis bedeliyle satmaya hazırlandığı Vedat Muriqi, Sarı-Lacivertlilere sol kanat tavsiyesinde bulundu. Kosovalı golcü, vatandaşı Elba Rashani'yi Fenerbahçe'ye önerdi. Rashani'nin Odds BK ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.
Fenerbahçe'de Mauricio Isla ile ayrılık kararı alınmasının ardında yatan gerçek ortaya çıktı. Adı Boca Juniors ile anılınca tavrı değişen Şilili sağ bek, son olarak ‘koronavirüsten korkuyorum' diyerek Riva'daki kampa katılmak istemeyince yönetimin sabrını taşırdı.