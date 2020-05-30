Trabzonspor'un büyük ölçüde anlaştığı Cenk Özkaçar için Galatasaray yeniden devrede

Yeni sezon için genç ve yerli ayaklara yönelen Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Sarı-Kırmızılılar, Trabzonspor'un büyük ölçüde anlaşmaya vardığı Cenk Özkaçar için tekrar devreye girdi. Altay ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan 19 yaşındaki stoper, geleceğin yıldız adayı olarak gösteriliyor.

Transfer çalışmalarını sürdüren Sarı-Kırmızılılar uzun süredir listede bulunan Altay'ın 19 yaşındaki stoperi Cenk Özkaçar için yeniden devreye girdi. Trabzonspor'un büyük oranda anlaşmaya vardığı genç savunmacı için bir kez daha düğmeye basan Aslan, önce İzmir ekibini ikna etmeye çalışacak. Fatih Terim'in büyük potansiyel olarak gördüğü Cenk için tüm imkanlar zorlanacak.



SEMİH KAYA KESİN GİBİ

Cim Bom'un hedefi hem Trabzonspor'a transfer çalımı atmak hem de önümüzdeki sezonlarda gelmesi gündemde olan yabancı sınırı için savunmasını güvene almak. Marcao ve Luyindama'ya Avrupa'dan ilginin olması da Aslan'ın stoper transferine yoğunlaşmasını sağlıyor. Cimbom’un eski oyuncusu Semih Kaya'nın transferine kesin gözüyle bakılırken 17 yaşındaki Emin Bayram da Terim'in gözdesi.

(Fanatik)