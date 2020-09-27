  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 27 Eylül 2020 Pazar 11:17
  • |
  • Son Güncelleme:

Trabzonspor'un 5 maçlık iç saha galibiyeti hasreti sona erdi

Trabzonspor'un 5 maçlık iç saha galibiyeti hasreti sona erdi

Paylaş

Süper Lig'de Yeni Malatyaspor'u sahasında 3-1 mağlup eden Trabzonspor'un sahasında galibiyet özlemi sona erdi.

En son geçen sezonun 24. haftasında 29 Şubat'ta oynadığı karşılaşmada evinde Çaykur Rizespor'u 5-2 mağlup eden, ardından yeni tip koronavirüs salgını sürecinde iç sahada oynadığı 5 maçta galip gelemeyen bordo-mavililer, Yeni Malatyaspor galibiyetiyle kötü gidişatına son verdi.

Geçen sezon özellikle evinde kaybettiği puanlarla şampiyonluk hedefini gerçekleştiremeyerek ligi ikinci sırada bitiren Karadeniz ekibi, 211 gün sonra Medical Park'ta 3 puan sevinci yaşadı.

- SEYİRCİSİZ MAÇTA İLK GALİBİYET

Trabzonspor, salgın sürecinde sahasında seyircisinden yoksun oynadığı maçlardaki ilk galibiyetini de almış oldu.

Karadeniz ekibi, bu süreçte sahasında oynadığı toplam 6 karşılaşmada 1 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyetle 6 puan elde etti.

- SON 6 KARŞILAŞMA

Trabzonspor, salgın sürecinde ilk olarak geçen sezon şampiyonluğu kaptırdığı rakibi Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı. Daha sonra MKE Ankaragücü karşısında aynı skorla sahadan ayrılan Karadeniz ekibi, Fraport TAV Antalyaspor ile de 2-2 berabere kaldı.

Evinde İttifak Holding Konyaspor'a 4-3 mağlup olan bordo-mavililer, bu sezon da ilk maçta sahasında Beşiktaş'a 3-1 yenildi, ikinci maçta Yeni Malatyaspor'u 3-1 yendi.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

F.Bahçe derbi sonrası 15 ve 16. transferini resmen açıklıyor
F.Bahçe derbi sonrası 15 ve 16. transferini resmen açıklıyor

F.Bahçe derbi sonrası 15 ve 16. transferini resmen açıklıyor

Terim'den beklenen, Erol Bulut'tan sürpriz 11
Terim'den beklenen, Erol Bulut'tan sürpriz 11

Terim'den beklenen, Erol Bulut'tan sürpriz 11

Terim'den gündeme oturan motivasyon konuşması! O kareyi takıma gösterdi ve...
Terim'den gündeme oturan motivasyon konuşması! O kareyi takıma gösterdi ve...

Terim'den gündeme oturan motivasyon konuşması! O kareyi takıma gösterdi ve...

Bir Dakikada Spor

SPOR GÜNDEMİ

2 ismi daha sildi: Bonservisiyle gönderin
2 ismi daha sildi: Bonservisiyle gönderin

2 ismi daha sildi: Bonservisiyle gönderin

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Isimat Mirin ve Douglas'tan sonra Jeremain Lens ve Umut Nayir'i de gözden çıkardı. Başarılı çalıştırıcı, iki oyuncunun bonservisiyle gönderilmesini Siyah-Beyazlı yönetime iletti.

Dev derbinin VAR hakemi belli oldu
Dev derbinin VAR hakemi belli oldu

Dev derbinin VAR hakemi belli oldu

Bu akşam saat 19:00'da Türk Telekom Stadı'nda oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi Alper Ulusoy oldu.

Kanayan yaraya ilaç gibi transfer
Kanayan yaraya ilaç gibi transfer

Kanayan yaraya ilaç gibi transfer

Beşiktaş, Roma'nın 29 yaşındaki İtalyan sağ beki Davide Santon ile anlaşma sağladı. Siyah-Beyazlı yönetim, 14'e çıkan yabancı oyuncu kontenjanını düşürüp Santon'a imzayı attıracak.

Derbide Terim'den Belhanda'ya özel görev
Derbide Terim'den Belhanda'ya özel görev

Derbide Terim'den Belhanda'ya özel görev

Galatasaray'da Fenerbahçe derbisinde tüm gözler Arda Turan, Radamel Falcao ve Younes Belhanda'nın üzerinde olacak. Takımı organize etme görevi Arda'ya verilirken Fatih Terim, Belhanda'ya şut emri verdi.

Mbwana Samatta Bulut'lu
Mbwana Samatta Bulut'lu

Mbwana Samatta Bulut'lu

Fenerbahçe Teknik Direktörü, yeni transfer edilen forvet konusunda son kararını maç saatinde verecek. Tanzanyalı'nın ilk 11 şansı bulunuyor.

Trabzonspor'un parlayan yıldızı Serkan Asan
Trabzonspor'un parlayan yıldızı Serkan Asan

Trabzonspor'un parlayan yıldızı Serkan Asan

Trabzonspor'da yeni sezona tecrübeli sağ bek Joao Pereira 'nın sakatlığı nedeniyle 3 maçta da ilk 11 başlayan Serkan Asan, gösterdiği performansla göz doldurdu. Asan, Pereira ile kıyasıyla bir forma rekabetine gireceğinin de sinyallerini verdi.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.