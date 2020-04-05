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aksam.com.tr
  • 05 Nisan 2020 Pazar 11:57
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  • 05 Nisan 2020 Pazar 11:57

Trabzonsporlu futbolculardan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek

Trabzonsporlu futbolculardan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek

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Trabzonsporlu futbolcular, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı "Milli Dayanışma Kampanyası'na" büyük destek verdi.

Bordo mavili takımın genç yıldızı Abdülkadir Ömür ile başlayan destek, sosyal medyada diğer futbolcuların katılımıyla giderek büyüdü. Abdülkadir Ömür, Uğurcan Çakır, Abdülkadir Parmak, Erce Kardeşler, Hüseyin Türkmen, Bilal Başaçıkoğlu, Arda Akbulut, Atakan Gündüz, Abdurrahim Dursun, Kamil Ahmet Çörekçi, Doğan Erdoğan, Ahmet Canbaz gibi isimlerin yaptığı bağışla Trabzonsporlu futbolcular duyarlılıklarını gösterdi. Takım kaptanı Jose Sosa da sosyal medya hesabından yabancı futbolcular adına, "Bize her zaman büyük bir sevgi gösteren Türk halkına yardımda bulunuyoruz" ifadelerini kullanarak takımın yabancı oyuncularıyla kampanyaya destek vereceklerini açıklamıştı.

TAKIMIN KÜÇÜKLERİNDEN BÜYÜK YARDIM

Karadeniz temsilcisinde genç oyuncular da bu çağrıya kayıtsız kalmadı. Takımın en genç ve en az kazanan isimlerinden 20 yaşındaki Serkan Asan ve genç orta saha Kerem Baykuş da maaşlarının yüzde 50'sini kampanyaya bağışladı. Takımın 18 yaşındaki genç forveti Salih Kavrazlı da maaşının yüzde 50'si ile kampanyaya destek oldu.

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