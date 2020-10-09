Trabzonspor'da tavan maaş 1.5 milyon Euro

Trabzonspor yönetimi en çok önem verdiği konuların başında gelen maaş dengesinde yeni sezon öncesinde taviz vermedi.
Geçen sezon 3 milyon 350 bin euro'luk astronomik maaşıyla takımın açık ara en çok kazanan ismi olan Sosa'yla yollar ayrılırken, şu anda en çok ücret alan isim Nwakaeme...
Nijeryalı futbolcunun 1.5 milyon euro'luk maaşı, Fırtına'da tavan ücret olarak belirlendi. Nwakaeme'yi, 1.3 milyon euro'yla Afobe, Djaniny ve Hugo takip ediyor.
Bordo-Mavili formayla iki sezonda 78 maça çıkan Nwakaeme, 26 gol, 20 asistlik performansıyla 46 gole etki etti.
Galatasaray 2. başkanı Abdurrahim Albayrak, Kasımpaşa yenilgisi sonrası yapılan toplantıya damgasını vurdu. Albayrak, gerekli transferlerin yapılamamasından kendisini ve yönetimi sorumlu tuttu, istifa kararı aldı. Ancak daha sonra bu kararından döndürüldü.
Galatasaray'da yönetim kurulunun indirim isteğini kabul etmeyen isimlerin Younes Belhanda ve Sofiane Feghouli olduğu öğrenildi.
Fenerbahçe, bu sezon renklerine bağladığı oyuncuların sözleşmelerinde köklü değişikliğe gitti.
Tecrübeli çalıştırıcı, bu sezon da takımda kalan yıldızı planları arasına ekledi. Belhanda, defansın önünden top çıkaran bir ilk oyun kurucu rolüne bürünecek.
Hıncal Uluç, Fatih Terim ve Sergen Yalçın'ın son dönemdeki tavırlarına tepki gösterdi.
Aylardır taraftar gelirinden yoksun olan ve en azından locaları açtırarak sıcak paraya kavuşmak isteyen Fenerbahçe ve Galatasaray kulüpleri, bu konuda ortaklaşa çalışmalar yapıyor.