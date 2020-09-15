Trabzonspor'da Majid Hosseini Porto'ya

AKŞAM

Trabzonspor'da yaprak dökümü sürüyor. Bu kez gündemdeki isim Majid Hosseini.

Trabzonspor geçen sezon ligde ikinci olan kadrosundan önemli kayıplar vermeye devam ediyor. Son olarak İranlı Majid Hosseini’nin Porto ile görüştüğü ve transferin bu hafta içinde biteceği bildirildi. Portekiz basını, İran’ın Hamshahri gazetesine dayandırarak verdiği haberde, tecrübeli stoperin Anderlecht tarafından da istendiğini bildirdi. Trabzonspor’dan Novak ve Jose Sosa ayrılmış, Alexander Sörloth da gittiği ülkesinden Trabzon’a dönmemişti.

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