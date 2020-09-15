  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 15 Eylül 2020 Salı 08:00
  • |
  • Son Güncelleme:

Tottenhamlılar çıldırdı: 'Sörloth'u istemiyoruz'

Tottenhamlılar çıldırdı: 'Sörloth'u istemiyoruz'

Paylaş

AKŞAM

Tottenham'da gündem Alexander Sörloth... Teknik direktör Mourinho'nun Sörloth hakkındaki sözlerinin ardından sosyal medyada Londra kulübünün taraftarları ayaklandı.

Tottenham Teknik Direktörü Jose Mourinho’nun, Trabzonspor'un yıldız golcüsü Alexander Sörloth’a ilgisini açıklamasının ardından İngiliz ekibinin taraftarları sosyal medyada tepki gösterdi. Taraftarlar “Crystal Palace ile Premier Lig’de başarısız olmuş bir golcü, Tottenham’ın ihtiyacı olan kişi değil” ifadelerini kullandılar.

Tottenham'lı taraftarların sosyal medyada bir çok paylaşımda bulunduğu görüldü.

NE DEMİŞTİ?

Mourinho, Everton'a 1-0 mağlup oldukları maçın ardından düzenlediği basın toplantısında "Sörloth'u istiyor musunuz?" sorusu üzerine "Oyuncu için konuşmayacağım çünkü Trabzonspor'a ait. Ancak eğer başkan görüştüğümüzü söylerse, bunun doğru olmadığını söylemem." cevabını vermişti.

Trabzonspor'da Majid Hosseini Porto'ya

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

İşte Falcao'nun performansını arttıran nedenler
İşte Falcao'nun performansını arttıran nedenler

İşte Falcao'nun performansını arttıran nedenler

Transfer şampiyonu Chelsea 3 puanla başladı
Transfer şampiyonu Chelsea 3 puanla başladı

Transfer şampiyonu Chelsea 3 puanla başladı

Wolves lige galibiyetle başladı
Wolves lige galibiyetle başladı

Wolves lige galibiyetle başladı

Bir Dakikada Spor

SPOR GÜNDEMİ

Hatayspor'dan tarihi zafer! Şampiyonu devirdiler
Hatayspor'dan tarihi zafer! Şampiyonu devirdiler

Hatayspor'dan tarihi zafer! Şampiyonu devirdiler

Süper Lig'in ilk haftasında son şampiyon Medipol Başakşehir, sahneye çıkıyor. Turuncu-lacivertliler, Hatay'da ligin yeni ekibi Atakaş Hatayspor'a konuk oluyor. Bu zorlu mücadeleyi anbean 'AKŞAM Spor Canlı Yayın Ekranı'ndan takip edebilirsiniz.

Ömer Erdoğan: ‘Pozisyon vermedik‘
Ömer Erdoğan: ‘Pozisyon vermedik‘

Ömer Erdoğan: ‘Pozisyon vermedik‘

Tarihinde ilk kez Süper Lig'e çıkan ve ilk maçında son şampiyon Medipol Başakşehir'i kendi evinde yenen Atakaş Hatayspor'un teknik direktörü Ömer Erdoğan, karşılaşma sonunda açıklamalarda bulundu.

Belhanda: ‘Fatih Terim'le aramız çok iyi‘
Belhanda: ‘Fatih Terim'le aramız çok iyi‘

Belhanda: ‘Fatih Terim'le aramız çok iyi‘

Galatasaray'ın taratışmaların odağındaki ismi Younes Belhanda, beIN Sports Fransa'ya konuk oldu ve önemli açıklamalarda bulundu. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'le arasının çok iyi olduğunu ifade eden Faslı yıldız, "İyi bir ilişkimiz var" dedi.

Josef de Souza Beşiktaş'ta
Josef de Souza Beşiktaş'ta

Josef de Souza Beşiktaş'ta

Beşiktaş, 31 yaşındaki tecrübeli orta saha Josef de Souza'yı kadrosuna kattığını açıkladı.

Buruk: ‘Mağlubiyetten sorumlu kişi benim‘
Buruk: ‘Mağlubiyetten sorumlu kişi benim‘

Buruk: ‘Mağlubiyetten sorumlu kişi benim‘

Süper Lig'in yeni takımı Atakaş Hatayspor'a sezonun ilk haftasında 2-0 kaybeden Medipol Başakşehir'de, teknik direktör Okan Buruk maç sonu açıklamalarda bulundu.

Jailson'la yolun sonu
Jailson'la yolun sonu

Jailson'la yolun sonu

Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Jailson bugün düzenlenen antrenmana katılmadı. Tecrübeli futbolcunun, sarı-lacivertli kulüple yollarını ayırması bekleniyor.

Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.