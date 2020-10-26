Trabzonspor'da karar verildi: Abdullah Avcı geliyor

Trabzonspor'da Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe mağlubiyetleri, Eddie Newton'un Trabzonspor kariyerinde sona getirdi.
SABAH'ta yer alan habere göre, geçtiğimiz hafta alınan Başakşehir mağlubiyeti sonrası İstanbul'da bir toplantı yapan ve teknik adam değişikliğini masaya yatıran başkan Ahmet Ağaoğlu, asbaşkan Mehmet Yiğit Alp ve başkan yardımcısı Ertuğrul Doğan, Abdullah Avcı isminde karar kılmıştı. Ardından salı günü yöneticilere mini bir sunumda bulunan Avcı'yla yapılan görüşme sonrası Trabzon'a giden ve Newton ile devam etme düşüncesinde olan Ağaoğlu da Fenerbahçe maçı sonrası kararını değiştirdi.
2020-2021 SEZONU İÇİN 7 MİLYON TL
Fenerbahçe mağlubiyeti sonrası Newton ile yola devam etmeme kararı alan bordo-mavili yönetim, yarın Avcı ismini kamuoyuna açıklayabilir. Anlaşmanın 3 yıllık olacağı ve Avcı'nın bu sezon için 7 milyon TL alacağı öğrenildi.
Bu arada sezon başında bir takımla anlaşamayınca yayıncı kuruluşta yorumcu olan Abdullah Avcı, Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanan maçın ardından etik (Hafta içinde çıkan haberler nedeniyle) olmayacağı gerekçesiyle yayına katılmadı.
Öte yandan yönetim içerisinde bir grup, İstanbulspor Teknik Direktörü Fatih Tekke ismini de gündeme getirdi. Fakat Avcı ismi ağırlık kazannınca Tekke'den vazgeçildi.
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Süper Lig'de Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u 3-1 mağlup ettiği maçı yorumlayan Ahmet Çakar, sarı-lacivertlilerin şampiyonluk hasretine bu sezon son vereceğini söyledi.
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'den rahatsız olan bazı üyelerin, başkan Mustafa Cengiz'i telefonla arayarak “Sürekli size gönderme yapıyor. Yolları ayırın” dedikleri iddia edildi.
Fransa Ligue 1 ekibi Lille, deplasmanda Nice ile 1-1 berabere kaldı. Lille'in golü 58'de Burak Yılmaz'dan geldi. Tecrübeli forvet, 79. dakikada kendisini oyundan alan hocası Christophe Galtier'e art arda küfürler savurduğu kameralara yansıdı. Milli futbolcumuzun ceza alıp almayacağı merak konusu.
Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a attığı golle eski günlerine selam çakan Radamel Falcao, eleştirilerin farkında olduğu söyleyerek "Galatasaray taraftarına henüz borcumu ödemedim." dedi.
Süper Lig'in 6. Hafta mücadelesinde deplasmanda Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup olan Trabzonspor'da teknik direktör Eddie Newton, maç sonrası Bordo-Mavili taraftarları kızdıran bir açıklama yaptı. Newton, “Geçen seneki başarı yakalanabilir mi bilmem” dedi.