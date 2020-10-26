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aksam.com.tr
  • 26 Ekim 2020 Pazartesi 10:08
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Trabzonspor'da karar verildi: Abdullah Avcı geliyor

Trabzonspor'da karar verildi: Abdullah Avcı geliyor

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Trabzonspor'da Fenerbahçe maçıyla birlikte kredisi tükenen Eddie Newton'un yerine Abdullah Avcı geliyor. Dün akşam, maç yorum yaptığı yayıncı kuruluşa çıkmayan Avcı'yla imzalanacak olan sözleşmenin 3 yıllık olacağı öğrenildi.

Trabzonspor'da Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe mağlubiyetleri, Eddie Newton'un Trabzonspor kariyerinde sona getirdi.

SABAH'ta yer alan habere göre, geçtiğimiz hafta alınan Başakşehir mağlubiyeti sonrası İstanbul'da bir toplantı yapan ve teknik adam değişikliğini masaya yatıran başkan Ahmet Ağaoğlu, asbaşkan Mehmet Yiğit Alp ve başkan yardımcısı Ertuğrul Doğan, Abdullah Avcı isminde karar kılmıştı. Ardından salı günü yöneticilere mini bir sunumda bulunan Avcı'yla yapılan görüşme sonrası Trabzon'a giden ve Newton ile devam etme düşüncesinde olan Ağaoğlu da Fenerbahçe maçı sonrası kararını değiştirdi.

2020-2021 SEZONU İÇİN 7 MİLYON TL

Fenerbahçe mağlubiyeti sonrası Newton ile yola devam etmeme kararı alan bordo-mavili yönetim, yarın Avcı ismini kamuoyuna açıklayabilir. Anlaşmanın 3 yıllık olacağı ve Avcı'nın bu sezon için 7 milyon TL alacağı öğrenildi.

Bu arada sezon başında bir takımla anlaşamayınca yayıncı kuruluşta yorumcu olan Abdullah Avcı, Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanan maçın ardından etik (Hafta içinde çıkan haberler nedeniyle) olmayacağı gerekçesiyle yayına katılmadı.

Öte yandan yönetim içerisinde bir grup, İstanbulspor Teknik Direktörü Fatih Tekke ismini de gündeme getirdi. Fakat Avcı ismi ağırlık kazannınca Tekke'den vazgeçildi.

Trabzon yerel basını isyanda: Eddie'nizi de alın gidin

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