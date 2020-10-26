Trabzon yerel basını isyanda: Bir gitse şükür namazı kılınır

Süper Lig’de 6 haftada 5 puan toplayabilen ve deplasmanda henüz galibiyeti bulunmayan Trabzonspor’da teknik direktör Eddie Newton’un geleceği tartışılıyor.
Bordo-mavililerin dün akşam İstanbul’da oynanan ve 1-0 öndeyken 3-1 mağlup olduğu Fenerbahçe karşılaşmasının ardından yerel gazeteler hem Newton’u hem de maçın hakemi Cüneyt Çakır’ı eleştirdi.
Yerel gazeteler bordo-mavili takımın teknik patronu Eddie Newton ile yolların ayrılması gerektiğine vurgu yaparken, maçın hakemi Cüneyt Çakır’ın da hatalı kararlarıyla müsabakanın önüne geçtiğine dikkat çekti.
"ZİRVE DERKEN DİBE VURDUK"
Sonnokta gazetesi, “Bir gitse şükür namazı kılınır”, “Fenerbahçe karşısında 1-0 öndeyken maçı veren Newton’un defteri kapanmak üzere” başlıklarını kullanırken, Karadeniz gazetesi, “Eddie’nizi de alın evinize gidin”, “Yönetimin Eddie Newton ısrarı pahalıya patladı. İlk yarısını 1-0 önde tamamladığımız maçta Fenerbahçe’ye Kadıköy’de 3-1 kaybettik, zirve derken dibe vurduk”, ifadelerini kullandı.
Taka gazetesi, “Mutluluğumuzu çaldılar, Newton da izledi”, başlıklarıyla haberi okuyucularına aktarırken, Kuzey Ekspres gazetesi, “Fırtına Cüneyt Çakır’a teslim!”, “İlk yarıyı 1-0 önde tamamlayan bordo-mavililer, ikinci yarıda hakemin yanlış kararlarıyla kalesinde 3 gol gördü”, yorumunu yaptı. Günebakış gazetesi de “Güzel başladı, kötü bitti”, “Ligde kötü giden Trabzonspor’a son darbeyi de Fenerbahçe vurdu” başlıklarını kullandı.
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Süper Lig'de Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u 3-1 mağlup ettiği maçı yorumlayan Ahmet Çakar, sarı-lacivertlilerin şampiyonluk hasretine bu sezon son vereceğini söyledi.
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'den rahatsız olan bazı üyelerin, başkan Mustafa Cengiz'i telefonla arayarak “Sürekli size gönderme yapıyor. Yolları ayırın” dedikleri iddia edildi.
Fransa Ligue 1 ekibi Lille, deplasmanda Nice ile 1-1 berabere kaldı. Lille'in golü 58'de Burak Yılmaz'dan geldi. Tecrübeli forvet, 79. dakikada kendisini oyundan alan hocası Christophe Galtier'e art arda küfürler savurduğu kameralara yansıdı. Milli futbolcumuzun ceza alıp almayacağı merak konusu.
Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a attığı golle eski günlerine selam çakan Radamel Falcao, eleştirilerin farkında olduğu söyleyerek "Galatasaray taraftarına henüz borcumu ödemedim." dedi.
Süper Lig'in 6. Hafta mücadelesinde deplasmanda Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup olan Trabzonspor'da teknik direktör Eddie Newton, maç sonrası Bordo-Mavili taraftarları kızdıran bir açıklama yaptı. Newton, “Geçen seneki başarı yakalanabilir mi bilmem” dedi.