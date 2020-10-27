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aksam.com.tr
  • 27 Ekim 2020 Salı 09:52
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Trabzonspor'da hocalığa üç aday var; Avcı favori

Trabzonspor'da hocalığa üç aday var; Avcı favori

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Süper Lig'de yeni sezona oldukça kötü bir başlangıç yapan Trabzonspor'da Eddie Newton'la yollar ayrılıyor. Fırtına'da yönetim, yeni teknik direktör arayışlarına başlarken üç isim öne çıkıyor: Şota Arveladze, Fatih Tekke ve Abdullah Avcı.

Geride bıraktığımız sezon Medipol Başakşehir'e karşı kaybedilen şampiyonluk yarışının ardından Hüseyin Çimşir ile yollarını ayrına Trabzonspor, Çimşir'in yerine yardımcısı İngiliz antrenör Eddie Newton'u getirmişti.

Süper Lig'e yine şampiyonluk parolasıyla giren Karadeniz ekibinde, ilk 6 hafta sonunda istenen sonuçlar gelmedi. Sadece bir galibiyet alabilen ve topladığı beş puanla zirvenin uzağında kalan bordo-mavililerin, son olarak Fenerbahçe'ye 3-1 yenilmesi camianın sabrını taşırdı. 

AĞAOĞLU, KARARINI KISA SÜREDE VERECEK

Fotomaç'ta yer alan habere göre, Alınan mağlubiyetin ardından Trabzonspor yönetimi dün telekonferans yöntemiyle bir toplantı yaptı. Yönetim kurulu, bu konudaki tüm sorumluluğu Başkan Ahmet Ağaoğlu'na verdi. Ağaoğlu'nun da yönetim kurulunun da teknik direktör değişikliği konusundaki kararını kısa süre içerisinde vermesi ve bunu kamuoyuna açıklaması bekleniyor.

AVCI ÖN PLANDA

Bordo-mavili kulüpte toplantıda gündeme gelen isimlerin Abdullah Avcı, Fatih Tekke ve Şota olduğu öğrenilirken, bazı yöneticilerin de farklı isimler önerdiği öğrenildi. Ancak daha önce bir görüşme gerçekleştirilen ve rakamsal konular dahil tüm konuların masaya yatırıldığı Abdullah Avcı'nın ise ön planda olduğu öğrenildi. Bu konuda birkaç gün içinde sıcak gelişmeler bekleniyor.

AVCI İLE YENİDEN GÖRÜŞME

Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun Abdullah Avcı ile bir iki gün içinde bir araya geleceği belirtildi. Ağaoğlu sezon başında Avcı ile bir araya gelmişti. 57 yaşındaki hoca bir sunum gerçekleştirmiş ancak taraflar arasında anlaşma sağlanamamıştı. Şimdi taraflar yeniden bir araya gelecek.

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