Fenerbahçe maçında Abdülkadir'e Lyon sürprizi

Yusuf Yazıcı'yı geçen yıl kadrosuna katan Lille'in ardından bir Fransız ekibi daha Trabzonspor'un bir başka yıldız oyuncusuna talip oldu. Olympique Lyon'un temsilcilerinin bordo mavili takımın genç oyuncusu Abdülkadir Ömür için İstanbul'a geldiği ortaya çıktı.
Hürriyet'te yer alan habere göre, Lyon Kulübü'nün uzun süredir Abdülkadir'i takip ettiği ve gelişimi ile performansını başarılı bulduğu 21 yaşındaki futbolcuyu izlemesi için Kadıköy'deki Fenerbahçe maçına Bruno Cheyrou'yu gönderdiği belirtildi.
BRUNO CHEYROU ÇOK BEĞENDİ
Eski futbolcu olan ve Olympique Lyon Kulübü'nde görev yapan Bruno Cheyrou'nun Fenerbahçe karşısında 90 dakika forma giyen Abdülkadir Ömür'ün performansını beğendiği öğrenildi.
Lyon yönetiminin transfer etmeyi düşündüğü Abdülkadir için devre arasında somut adım atmayı planladığı bilgisine ulaşıldı.
Fransız ekibinin Trabzonspor ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan ve şu anki piyasa değeri 13 milyon euro alan milli futbolcu için ocak ayında sunacağı teklife yönetimin ne yanıt vereceği merak ediliyor.
Fenerbahçe'nin sahasında Trabzonspor'u 3-1 yendiği maçın devre arasına Sarı-Lacivertliler 1-0 yenik gitmişti. Teknik direktör Erol Bulut'un devre arasında takıma yaptığı ateşleyici konuşma ise ortaya çıktı.
Fenerbahçe'den ayrıldıkları 2016 yazından sonra yaz transfer döneminde sarı-lacivertlilere geri dönen Caner Erkin ve Gökhan Gönül, performanslarıyla göz dolduruyor. Tecrübeli ikili, ilk 6 haftada 5 gole etki ederek Süper Lig'im "en iyileri" arasına girdi.
Tümer Metin, Beşiktaş'ın 3-2 kazandığı Yukatel Denizlispor maçını yorumladı.
Galatasaray'da Mustafa Cengiz, Abdurrahim Albayrak ve Fatih Terim'in dün gerçekleştirdiği kritik zirve sonrası Sarı-Kırmızılı kulübün sosyal medya hesabının bu sabah attığı rutin günaydın mesajı dikkat çekti.
Trabzonspor'un genç yıldızı Abdülkadir Ömür'e talip var... Fenerbahçe karşılaşmasında Fransız kulübü Olimpik Lyon, 21 yaşındaki futbolcuyu izlemeye geldi.
'Belim ağrıyor' deyip BB. Erzurumspor maçında forma giyemeyen Sofiane Feghouli iyileşse de bu hafta da ilk 11'de sahaya çıkamayacak.