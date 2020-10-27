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aksam.com.tr
  • 27 Ekim 2020 Salı 11:23
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Fenerbahçe maçında Abdülkadir'e Lyon sürprizi

Fenerbahçe maçında Abdülkadir'e Lyon sürprizi

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Trabzonspor'un genç yıldızı Abdülkadir Ömür'e talip var... Fenerbahçe karşılaşmasında Fransız kulübü Olimpik Lyon, 21 yaşındaki futbolcuyu izlemeye geldi.

Yusuf Yazıcı'yı geçen yıl kadrosuna katan Lille'in ardından bir Fransız ekibi daha Trabzonspor'un bir başka yıldız oyuncusuna talip oldu. Olympique Lyon'un temsilcilerinin bordo mavili takımın genç oyuncusu Abdülkadir Ömür için İstanbul'a geldiği ortaya çıktı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Lyon Kulübü'nün uzun süredir Abdülkadir'i takip ettiği ve gelişimi ile performansını başarılı bulduğu 21 yaşındaki futbolcuyu izlemesi için Kadıköy'deki Fenerbahçe maçına Bruno Cheyrou'yu gönderdiği belirtildi.

BRUNO CHEYROU ÇOK BEĞENDİ

Eski futbolcu olan ve Olympique Lyon Kulübü'nde görev yapan Bruno Cheyrou'nun Fenerbahçe karşısında 90 dakika forma giyen Abdülkadir Ömür'ün performansını beğendiği öğrenildi.

Lyon yönetiminin transfer etmeyi düşündüğü Abdülkadir için devre arasında somut adım atmayı planladığı bilgisine ulaşıldı.

Fransız ekibinin Trabzonspor ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan ve şu anki piyasa değeri 13 milyon euro alan milli futbolcu için ocak ayında sunacağı teklife yönetimin ne yanıt vereceği merak ediliyor.

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