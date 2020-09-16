Trabzonspor'da Flavio'nun yanına Gregore

AKŞAM

Bahia'dan Gregore'yle her konuda anlaşmaya varan Trabzonspor, oyuncunun kulübünü ikna etmeye çalışıyor.

Karadeniz ekibi Bahia’dan ikinci transferini Gregore’yle yapıyor. Oyuncuyla her konuda anlaşma sağlayan Bordo-Mavililer, kulübüyle görüşmelerini sürdürüyor.

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GREGORE - FLAVIO ORTA SAHASI

Bir stoper, bir orta saha ve bir de forvet için görüşmelerini yürüten Karadeniz ekibinin Gregore’yle birlikte Flavio’dan orta sahada yüksek verim elde etmeyi hedeflediği ve bu iki oyuncuyu buluşturmak için yoğun çaba harcadığı belirtiliyor. Ön libero mevkiinde oynayan Gregore bu sezon 6 maçta forma giydi.

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