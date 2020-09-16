  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 16 Eylül 2020 Çarşamba 08:00
  • |
  • Son Güncelleme:

Trabzonspor ve Crystal Palace paraları bölüşecek

Trabzonspor ve Crystal Palace paraları bölüşecek

Paylaş

AKŞAM Özel Haber
Gürkan Ata

AKŞAM, Alexander Sörloth'un Leipzig'e transferinin detaylarını açıklıyor. Alman ekibi Sörloth için 24 milyon euro garanti ücret artı 6 milyon euro da başarıya bağlı bonus ödeyecek. Buradan gelen paranın yarısını Trabzonspor, yarısını da İngiliz ekibi Crystal Palace alacak.

İngiliz ekibi Tottenham’ın da listesinde olan Alexander Sörloth’un, Alman kulübü Leipzig’e transferi kesin olarak gerçekleşti. Norveçli golcünün Alman kulübüyle vardığı anlaşmanın ardından Trabzonspor ve Crystal Palace da transfere onay vermek durumunda kaldı. Taraflar arasında yapılan çetin pazarlıklar sonucunda hem oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Crystal Palace hem de Trabzonspor işin dönüşü olmayan bir yola girdiğini görüp, mali şartlarda maksimumu zorladılar. Alman kulübü de tarafların 30 milyon euroluk talebini büyük oranda karşıladı.

5 YILDA 17,5 MİLYON ALACAK 

Bu paranın 24 milyon eurosunu net olarak ödemeyi kabul eden Leipzig, geri kalan 6 milyon euronun da bonuslar şeklinde ödenmesine razı oldu. Ancak Leipzig’ten alınacak toplam 30 milyon euronun iki kulüp arasında paylaşılmasında da çetin pazarlıklar yaşandı. Crystal Palace paranın yarısının kendisine verilmemesi halinde transferi onaylamamakta ısrar etti. Sonuçta istediğini aldı ve Trabzonspor’la geliri bölüşmek kaydıyla satışa onay verildi. Leipzig kulübüne 5 yıllık imza atacak olan Sörloth’un da her sezon için 3.5 milyon euro net ücret alacağı öğrenildi.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

Trabzonspor ve Crystal Palace paraları bölüşecek
Trabzonspor ve Crystal Palace paraları bölüşecek

Trabzonspor ve Crystal Palace paraları bölüşecek

Galatasaraylı üyeler isyan etti! Seçim hazırlığı
Galatasaraylı üyeler isyan etti! Seçim hazırlığı

Galatasaraylı üyeler isyan etti! Seçim hazırlığı

Fenerbahçe'nin yeni forveti: Divock Origi
Fenerbahçe'nin yeni forveti: Divock Origi

Fenerbahçe'nin yeni forveti: Divock Origi

Trabzonspor'a 3 transfer birden

SPOR GÜNDEMİ

F.Bahçe'de Emre Belözoğlu iki golcüyü bitirdi
F.Bahçe'de Emre Belözoğlu iki golcüyü bitirdi

F.Bahçe'de Emre Belözoğlu iki golcüyü bitirdi

Marcel Tisserand transferiyle stoper bölgesindeki eksikliğini tamamlayan Fenerbahçe'de sıra forvet transferine geldi. İşte Sarı Lacivertlilerin yeni golcüleri...

Acun'dan Fenerbahçe için başkanlık açıklaması
Acun'dan Fenerbahçe için başkanlık açıklaması

Acun'dan Fenerbahçe için başkanlık açıklaması

Hollanda'da Fortuna Sittard'ı satın alan Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'ye başkan olmayı düşünmediğini söyledi.

Gelir gelmez kriz! Beşiktaş'ta Josef de Souza şaşkınlığı
Gelir gelmez kriz! Beşiktaş'ta Josef de Souza şaşkınlığı

Gelir gelmez kriz! Beşiktaş'ta Josef de Souza şaşkınlığı

Suudi Arabistan takımı Al Ahli, Josef de Souza'nın haksız fesih yaptığını gerekçe göstererek Beşiktaş'a oyuncunun lisansı için gerekli evrakları göndermiyor. Arap ekibi, Brezilyalı futbolcunun kendileriyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunduğunu iddia ediyor.

6 isme kapı gösterildi! 'Kendinize kulüp bulun'
6 isme kapı gösterildi! 'Kendinize kulüp bulun'

6 isme kapı gösterildi! 'Kendinize kulüp bulun'

Yeni transferlerle birlikte mevcut kadrosu 34 kişiye ulaşan Galatasaray'da temizlik zamanı. Sarı-Kırmızılılar ilk etapta Emre Taşdemir, Jimmy Durmaz, Şener Özbayraklı, Okan Kocuk, Jesse Sekidika ve Valentine Ozornwafor ile yollarını ayıracak. Galatasaray yönetimi, oyuncuların menajerlerine ‘kendinize kulüp bulun' mesajını iletti.

G.Saray'da gündem Fernandinho
G.Saray'da gündem Fernandinho

G.Saray'da gündem Fernandinho

Galatasaray'ın yıldız isimlerini takip eden Manchester City'nin Brezilyalı yıldızı, taraftarları heyecanlandırdı.

Fatih Terim'den oyuncularına ikaz: 'Hata istemiyorum'
Fatih Terim'den oyuncularına ikaz: 'Hata istemiyorum'

Fatih Terim'den oyuncularına ikaz: 'Hata istemiyorum'

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Neftçi Bakü maçı öncesi oyuncularına ikazlarda bulundu.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.