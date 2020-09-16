Trabzonspor ve Crystal Palace paraları bölüşecek

AKŞAM Özel Haber

Gürkan Ata

AKŞAM, Alexander Sörloth'un Leipzig'e transferinin detaylarını açıklıyor. Alman ekibi Sörloth için 24 milyon euro garanti ücret artı 6 milyon euro da başarıya bağlı bonus ödeyecek. Buradan gelen paranın yarısını Trabzonspor, yarısını da İngiliz ekibi Crystal Palace alacak.

İngiliz ekibi Tottenham’ın da listesinde olan Alexander Sörloth’un, Alman kulübü Leipzig’e transferi kesin olarak gerçekleşti. Norveçli golcünün Alman kulübüyle vardığı anlaşmanın ardından Trabzonspor ve Crystal Palace da transfere onay vermek durumunda kaldı. Taraflar arasında yapılan çetin pazarlıklar sonucunda hem oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Crystal Palace hem de Trabzonspor işin dönüşü olmayan bir yola girdiğini görüp, mali şartlarda maksimumu zorladılar. Alman kulübü de tarafların 30 milyon euroluk talebini büyük oranda karşıladı.

5 YILDA 17,5 MİLYON ALACAK

Bu paranın 24 milyon eurosunu net olarak ödemeyi kabul eden Leipzig, geri kalan 6 milyon euronun da bonuslar şeklinde ödenmesine razı oldu. Ancak Leipzig’ten alınacak toplam 30 milyon euronun iki kulüp arasında paylaşılmasında da çetin pazarlıklar yaşandı. Crystal Palace paranın yarısının kendisine verilmemesi halinde transferi onaylamamakta ısrar etti. Sonuçta istediğini aldı ve Trabzonspor’la geliri bölüşmek kaydıyla satışa onay verildi. Leipzig kulübüne 5 yıllık imza atacak olan Sörloth’un da her sezon için 3.5 milyon euro net ücret alacağı öğrenildi.