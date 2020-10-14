Trabzonspor'a Semedo müjdesi: Başakşehir maçında sahada

Belge sorunu nedeniyle geçici lisans çıkartmak için FIFA ile temasta olan Trabzonspor, Semedo’ya hafta sonu sahada olacağı konusunda güven verdi. Tecrübeli forvet, Başakşehir maçına yetişecek.
NWAKAEME MORALLİ
Öte yandan, Trabzonspor'un özel izinle ülkesi Nijerya’ya giden Nwakaeme, moral depolayarak Trabzon’a dönmüştü. Uzun süredir ailesini göremeyen oyuncunun eski neşesini yakaladığı gözlemlendi.
Sırbistan A Milli Takımı Teknik Direktörü Ljubisa Tumbakovic, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta yarın Türkiye ile deplasmanda oynayacakları maçı kazanmak için tüm güçlerini sahaya koyacaklarını söyledi.
Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Anadolu Efes deplasmanda Almanya temsilcisi ALBA Berlin'i 93-72 yenerek, bu sezon Avrupa Ligi'nde ilk galibiyetini aldı.
Galatasaray'ın son seçimdeki başkan adayı Ozan Korkut, önümüzdeki süreçte böyle bir isteğinin olduğunu ve sarı-kırmızılı ekibe başkan olması durumunda Teknik Direktör Fatih Terim'in daha yetkili olması gerektiğini, Sportif AŞ'de de yetkisi olması gerektiğini ifade etti.
İngiltere ekibi Arsenal'da forma giyen Mesut Özil, Azerbaycan ordusunun Ermenistan'ın işgali altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyona destek verdi.
Juventus'un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo koronavirüse yakalandı.
UEFA Uluslar B Ligi 3'üncü Grup'taki 4'üncü maçında yarın İstanbul'da Sırbistan'ı konuk edecek A Milli Takım, müsabaka öncesindeki son çalışmasını yaptı.