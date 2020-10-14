Joao Pereira: Sporting Lizbon'dan ayrılmak istemedim

Trabzonspor'un 36 yaşındaki savunma oyuncusu João Pereira, Portekiz basınına konuştu. Tecrübeli futbolcu, “Türkiye’de Portekiz’de alamayacağım maaşı alıyorum. Ama Sporting’den asla ayrılmak istemedim. Bunu yakın çevrem ve kulübün içindekiler de biliyor. O günkü şartlarda ayrılmaya mecbur kaldım. Şu anda Trabzonspor için elimden gelen her şeyi yapıyorum. Buraya da alıştım.” dedi.
ALEX ÇOK MUTLU
Bu arada Trabzonspor'un yeni kondisyoneri Alex Segovia Vilchez, “Trabzonspor’a geldiğim ve bu heyecan verici projenin bir parçası olduğum için çok mutluyum.” diye konuştu.
Sırbistan A Milli Takımı Teknik Direktörü Ljubisa Tumbakovic, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta yarın Türkiye ile deplasmanda oynayacakları maçı kazanmak için tüm güçlerini sahaya koyacaklarını söyledi.
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