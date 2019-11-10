Trabzonspor, uzun süre 10 kişi götürdüğü maçta Aytemiz Alanyaspor'u tek golle mağlup etti

Süper Lig'in 11. haftasında ligin üst sıralarındki iki ekipten Trabzonspor evinde Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Medical Park Stadı'nda oynanan ve büyük bir heyecana sahne olan maçı Trabzonspor 1-0'lık skorla kazandı.

Henüz 25. dakikada Abdülkadir Parmak'ın kırmızı kart görmesiyle uzun süre 10 kişi oynayan Trabzonspor'a galibiyeti getiren gol, 66. dakikada penaltıdan Hosseini ile geldi. Hosseini, 83. dakikada kazandıkları penaltıda ise kaleci Marafona'yı geçemedi.

Trabzonspor'da Abdülkadir ile birlikte Alanyaspor'da da 81. dakikada Junior Fernandes kırmızı kart gördü ve iki takım da maçı 10 kişi tamamladı. Öte yandan Trabzonspor'da Uğurcan Çakır, gördüğü sarı kartın ardından Ankaragücü maçında cezalı duruma düştü. Ayrıca golcü oyuncu Sörloth, karşılaşmanın son bölümünde sakatlandı ve oyunu sedyeyle terk ederek hastaneye götürüldü.

Bu sonucun ardından Trabzonspor 2 maç aradan sonra kazanarak puanını 19 yaparken, galibiyet hasreti 3 maça çıkan Alanyaspor ise 19 puanda kaldı.

Süper Lig'in 12. haftasında Trabzonspor deplasmanda Ankaragücü ile karşılaşacakken, Alanyaspor ise evinde Göztepe'yi konuk edecek.

TRABZONSPOR'DA 8 DEĞİŞİKLİK

Trabzonspor, rakibi karşısında, hafta içinde UEFA Avrupa Ligi'nde Krasnodar'a 3-1 yenildiği maçın 11'ine göre 8 değişiklikle sahaya çıktı.

Krasnodar maçında sakat oyuncular ve rotasyon nedeniyle genç futbolcularla sahaya çıkan bordo-mavililer, Aytemiz Alanyaspor maçında eksik oyuncuların haricinde daha ideal bir kadroyla mücadele etti.

Karadeniz ekibinde Kamil Ahmet Çörekçi, Hosseini ve Campi, Krasnodar mücadelesinde olduğu gibi ilk 11'de sahaya çıkarken Uğurcan Çakır, Pereira, Hüseyin Türkmen, Novak, Abdulkadir Parmak, Yusuf Sarı, Nwakaeme ve Sörloth tekrar 11'e döndü.

SAKATLIĞI GEÇEN ABDÜLKADİR SAHADA

Trabzonspor'da sakatlığı bulunan oyunculardan sadece Abdulkadir Parmak, iyileşerek formasına kavuştu.

Medipol Başakşehir ve Göztepe ile oynanan lig maçlarında takımda yer alamayan bordo-mavili futbolcu, 2 hafta sonra forma giydi. Yorgun olduğu için Rusya'ya götürülmeyen Pereira da karşılaşmada görev alan bir başka oyuncu oldu.

Karadeniz ekibinde Sosa, Onazi, Ekuban, Sturridge ve Obi Mikel ise sakatlıkları nedeniyle oynayamadı.

KAPTANSIZ LİGDEKİ İLK MAÇ

Trabzonspor, bu sezon ilk kez kaptan Jose Sosa'dan yoksun olarak bir lig maçında sahaya çıktı.

Bu sezon oynadığı futbolla takımına önemli katkı sağlayan Arjantinli oyuncu, Krasnodar maçının ardından ligde de Aytemiz Alanyaspor maçında görev alamadı.

EKUBAN TRABZON'A DÖNDÜ

Trabzonspor'da İtalya'da ameliyat edildikten sonra rehabilitasyon sürecini tamamlayan Ekuban, Trabzon'a geldi ve karşılaşmayı tribünden izledi.

Ligin 4. haftasındaki Gençlerbirliği maçı öncesi antrenmanda sakatlanan golcü oyuncunun hafta içinde takımdan ayrı olarak çalışmalara başlayacağı belirtildi.

TRABZONSPOR ERKEN 10 KİŞİ KALDI

Karşılaşmanın ilk yarısının ilk bölümünde iki takım da kontrollü bir oyunu tercih ederken, 25. dakikada gelen kırmızı kart bir anda dengeleri değiştirdi.

Bu dakikada Abdulkadir Parmak, orta sahada topun hakimiyetini kaybettikten sonra Siopis'e yaptığı müdahalenin ardından kırmızı kart gördü. Trabzonsporlu oyuncular pozisyona uzun süre itiraz etse de sonucu değiştiremedi.

ALANYASPOR NET POZİSYONLARI KAÇIRDI

Trabzonspor'un 10 kişi kalmasının ardından baskısını arttıran Alanyaspor, ilk yarıda bulduğu net pozisyonlara rağmen ağları sarsmayı başaramadı.

Önce 36. dakikada Alanyaspor'un köşe vuruşunda ön direkte Ceyhun'ndan seken top arka direkte boş durumdaki Cisse'nin önünde kaldı ama tecrübeli golcü yakın mesafeden topu dışarı attı.

42. dakikada ise Fernandes'in pasında harika bir kontrolle rakibinden sıyrılan Bakasetas sol ayağıyla çaprazdan çok sert vurdu fakat Uğurcan açıyı çok güzel daraltarak harika bir kurtarışa imza attı.

TRABZONSPOR DEFANSTA GÜÇLÜ DURDU

Karşılaşmanın 2. yarısının ilk dakikalarında da Alanyaspor topun kontrolünü elinde tutarken, bol paslarla Trabzonspor defansının boşluğunu aradı. Ancak bordo-mavililer savunmada iyi organize oldu ve Akdeniz ekibinin kolay pozisyon bulmasına izin vermedi.

61. dakikada Cisse'nin çevirdiği topu önünde bulan Fernandes röveşatayla topu ağlara göndermek istedi ancak meşin yuvarlak Uğurcan'ın kucağında kaldı.

TRABZONSPOR PENALTI KAZANDI!

63. dakikada Trabzonspor'un kullandığı köşe vuruşunda Djalma Campos'un eliyle yaptığı müdahale sonrası hakem beyaz noktayı işaret etti. Penaltıda topun başına geçen Hosseini düzgün bir vuruşla topu ve kaleciyi ayrı köşelere göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.

NOVAK ÇİZGİDEN ÇIKARDI!

Penaltı golünün 5 dakika sonrasında Alanyaspor çok net bir pozisyonu harcadı. Sol taraftan gelen ortada Uğurcan topu elinden kaçırdı. Cisse'nin boş kaleye gönderdiği topu Novak çizgi üzerinden son anda çıkarmayı başardı.

BİR PENALTI DAHA; BU SEFER KAÇTI!

80. dakikada Trabzonspor maçtaki 2. penaltıyı kazandı. Trabzonspor'un kullandığı köşe vuruşunun ardından Hüseyin Türkmen yerde kaldı ve sakatlık geçirdi. Hakem pozisyonun ardından VAR incelemesi başlattı ve sonunda karar penaltı oldu. Penaltının ardından itirazlarını sürdüren Fernandes ikini sarı kartın ardından kırmızı kart gördü. Penaltıda topun başına geçen Hosseini bu kez kaleci Marafona'yı geçemedi.

(Sporx)