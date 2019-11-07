Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda Krasnodar'a mağlup oldu ve Avrupa'ya veda etti

UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda temsilcimiz Trabzonspor, Rusya deplasmanında Krasnodar ile karşılaştı. Mücadelede kazanan 3-1'lik skorla ev sahibi Krasnodar oldu ve Trabzonspor'un gruptan çıkma şansı kalmadı.



Krasnodar'ın gollerini 27 ve 35. dakikada bir dönem Beşiktaş forması da giyen Manuel Fernandes, 90+3. dakikada Ivan Ignatyev kaydetti. Trabzonspor'un tek golü 90+4. dakikada Anthony Nwakaeme'den geldi.



Bu mağlubiyetin ardından Trabzonspor 1 puanda kaldı ve bitime iki hafta kala gruptan çıkma şansını kaybetti. Krasnodar ise puanını 6'ya yükseltti.



UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda 28 Kasım tarihinde Trabzonspor, İspanyol ekibi Getafe'yi ağırlayacak. Krasnodar'ın rakibi ise Basel olacak.

KARAMAN, GENÇLERE ŞANS VERDİ!

UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nun 4. haftasında Krasnodar takımına konuk olan Trabzonspor, 9 oyuncusundan yoksun olarak geldiği Rusya deplasmanında genç futbolculardan oluşan bir kadro ile rakibinin karşısına çıktı.

Teknik direktör Ünal Karaman, eksik oyunculara rağmen kadroda yer alan Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen, Anthony Nwakaeme, Alexander Sörloth, Yusuf Sarı, Filip Novak gibi diğer as oyuncularını da yedek kulübesinde oturtarak, Süper Lig'deki Aytemiz Alanyaspor maçı öncesi rotasyon yaptı.

Karadeniz ekibi, ligde son oynadığı Göztepe maçından 8 farklı isimle sahaya çıktı. Teknik direktör Karaman, kalede Uğurcan'ın yerine Erce Kardeşler'e, sağ bekte Joao Pereira'nın yerine Serkan Asan'a, stoperde Hüseyin'in yerine Gaston Campi'ye, sol bekte Novak'ın yerine Abdurrahim Dursun'a, Jose Sosa'nın yerine Majid Hosseini'ye, Yusuf Sarı'nın yerine Donis Avdijaj'a, Nwakaeme'nin yerine Kamil Ahmet Çörekçi'ye ve forvette Sörloth'un yerine Muhammet Akpınar'a görev verdi.

9 OYUNCU YOK, KAPTAN KAMİL AHMET

Bordo-mavili takımda sakatlıkları nedeniyle Rusya'ya getirilmeyen Ogenyi Onazi, Caleb Ekuban, Abdülkadir Ömür, Abdulkadir Parmak, Jose Sosa, Daniel Sturridge, Arda Akbulut ve Obi Mikel ile yorgunluk nedeniyle Joao Pereira, kadroda yer almadı.

4 OYUNCU İLK KEZ SAHAYA ÇIKTI

Trabzonspor'da kaptanlar Sosa, Pereira ve Uğurcan'ın yokluğunda Kamil Ahmet Çörekçi, pazubendini takarak sahaya kaptan olarak çıktı.

Trabzonspor'da kaleci Erce Kardeşler, sol bek Abdurrahim Dursun, sağ bek Serkan Asan ve forvet Muhammet Akpınar, ilk kez resmi maçta forma giyen isimler oldu.

Bordo-mavililer, sezon başından itibaren kaptan Jose Sosa'nın forma giymediği ilk maçına çıktı.

Sakatlığı nedeniyle Rusya'ya getirilmeyen Sosa, 17 resmi maçın tamamında forma giymişti.