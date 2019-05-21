Trabzonspor Sportif AŞ Olağanüstü Genel Kurulu yapıldı

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, genel kurulun Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirildiği belirtildi.

Genel kurulun, Türk Ticaret Kanunu gereği elektronik ortamda da canlı olarak yayınlandığının aktarıldığı açıklamada, toplantıda daha önce ilan edilen gündem maddelerinin sırasıyla görüşüldüğü kaydedildi.

Açıklamada, ayrıca detaylı bilgilendirmenin de Kamuyu Aydınlatma Platformunda yapıldığı vurgulandı.