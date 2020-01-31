Trabzonspor Messias'ı kadrosuna kattığını açıkladı

Trabzonspor, Cruzeiro'dan Manoel Messias'ın 1.5 yıllığına bedelsiz kiralandığını borsaya bildirdi. Oyuncuyla ise 2,5 yıllık sözleşme imzalandı.
KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:
"Manoel Messias Silva Carvalho'nun, 2019-20 sezonu sonunda opsiyon hakkı şirketimizde olmak üzere 1,5 yıllık süreyle kulübümüze geçici transferi konusunda Cruzeiro Esporte Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır.
Anlaşmaya göre; Cruzeiro Esporte Kulübüne herhangi bir kiralama bedeli ödenmeyecektir.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla."
Oyuncunun alacağı ücret belli oldu:
Manoel Messias Silva Carvalho ile 2019-20 sezonu sonunda opsiyon hakkı şirketimizde olmak üzere 2,5 yıllık anlaşma sağlanmıştır.
Anlaşmaya göre futbolcuya;
2019-20 futbol sezonunda 400.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.
Opsiyon hakkının kullanılması halinde,
2020-21 opsiyon sezonunda 1.250.000.-EUR,
2021-22 opsiyon sezonunda 1.250.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.
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