Trabzonspor Messias'ı kadrosuna kattığını açıkladı

Trabzonspor, Cruzeiro'dan Manoel Messias'ın 1.5 yıllığına bedelsiz kiralandığını borsaya bildirdi.

Trabzonspor, Cruzeiro'dan Manoel Messias'ın 1.5 yıllığına bedelsiz kiralandığını borsaya bildirdi. Oyuncuyla ise 2,5 yıllık sözleşme imzalandı.

KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:

"Manoel Messias Silva Carvalho'nun, 2019-20 sezonu sonunda opsiyon hakkı şirketimizde olmak üzere 1,5 yıllık süreyle kulübümüze geçici transferi konusunda Cruzeiro Esporte Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır.

Anlaşmaya göre; Cruzeiro Esporte Kulübüne herhangi bir kiralama bedeli ödenmeyecektir.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla."

Oyuncunun alacağı ücret belli oldu:

Manoel Messias Silva Carvalho ile 2019-20 sezonu sonunda opsiyon hakkı şirketimizde olmak üzere 2,5 yıllık anlaşma sağlanmıştır.

Anlaşmaya göre futbolcuya;

2019-20 futbol sezonunda 400.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

Opsiyon hakkının kullanılması halinde,

2020-21 opsiyon sezonunda 1.250.000.-EUR,

2021-22 opsiyon sezonunda 1.250.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla.