Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş şut çalıştı

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenmana, bireysel programına devam eden Dorukhan Toköz ve yüksek ateş nedeniyle tedavisi süren Adem Ljajic katılmadı.
Sağanak yağmur altında 1,5 saate yakın süren idman, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve açma germe çalışması ile başladı.
Ayak tenisi oyunlarının gruplar halinde değişmeli olarak yapıldığı antrenman, şut çalışması ile sona erdi.
Beşiktaş, Trabzonspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın 17.00'de gerçekleştireceği antrenmanla tamamlayacak ve kampa girecek.
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un dün yaptığı açıklamalara cevap verdi.
Darüşşafaka Kulübü, Fenerbahçe Beko'ya karşı 74-71 kaybettikleri Türkiye Kupası final maçının son dakikasında oluşan faul pozisyonunda sonuca tesir eden kural hatası yapıldığını savunarak TBF'ye başvurdu.
Trabzonspor, TSYD tarafından yapılan açıklamayla ilgili kulübe bir bilgilendirme yapılmadığını ve diğer kulüplerin dışarıda bırakılacağı herhangi bir organizasyonun içinde yer almayacaklarını duyurdu.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un uzun süredir üzerinde durduğu buluşma gerçekleşiyor. 4 Büyükler'in başkanları bir araya geliyor.
Galatasaray ile sözleşme uzatmaya yanaşmayan ve kadro dışı bırakılan Mustafa Kapı için Fenerbahçe’den sonra Beşiktaş iddiaları da konuşulmaya başlandı.
Çin Süper Ligi ekiplerinden Wuhan Zall, İspanya temsilcisi Sevilla'da forma giyen defans oyuncusu Daniel Carriço'yu kadrosuna kattı.
Luis Suarez’in ardından Ousmane Dembele de sakatlığı sebebiyle uzun süre takımdan ayrı kalacak. Barcelona, La Liga'ya başvuru yapıp bir transfer hakkı istedi ve bu isteği kabul oldu. Katalan ekibi bu bağlamda Martin Braithwaite’yi kadrosuna kattı.