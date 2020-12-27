Trabzonspor maçında sakatlanan Feghouli bugünkü idmanda yer almadı

SPOR GÜNDEMİ

Fener'den ses getirecek transfer! Fener'den ses getirecek transfer! Sezon başında Burak Kapacak için Bursaspor'un kapısını çalan Fenerbahçe, Yeşil-Beyazlıların 5 milyon TL talep etmesi üzerine transferi askıya almıştı. Sarı-Lacivertliler, sezon sonunda geç sağ kanat oyuncusu için bir kez daha harekete geçecek.

Ersin Destanoğlu'nda son dakika! Sergen 'göndermeyin' dedi ama... Ersin Destanoğlu'nda son dakika! Sergen 'göndermeyin' dedi ama... Beşiktaş ile sözleşmesini uzattıktan sonra performansında gözle görülür bir yükselme olan 19 yaşındaki kaleci Ersin Destanoğlu'na Lyon'un ilgisi sürüyor. Sergen Yalçın genç fil bekçisinin takımda kalmasını istese de devre arasında yüksek bir bonservis teklifi gelmesi halinde oyuncunun Fransız ekibine gidebileceği konuşuluyor.

F.Bahçe'de tüm planlar bir anda altüst oldu F.Bahçe'de tüm planlar bir anda altüst oldu Fenerbahçe; Perotti, Samatta, Valencia, Pelkas, Ozan Tufan gibi isimlerin takıma dönebilecek olmasının sevincini yaşayamadı. Sarı-Lacivertlilerde 3 futbolcunun daha koronavirüs testi pozitif çıkınca tüm planlar altüst oldu.

Adrian Mutu sürprizi! Yeni rotası Süper Lig Adrian Mutu sürprizi! Yeni rotası Süper Lig Futbol oynadığı Arges, Dinamo Bükreş, İnter, Verona, Parma, Juventus, Cesena, Ajaccio, Pune City, Targu Mures ve Fiorentina'da gösterdiği başarılı performansla hafızalara kazınan eski Rumen futbolcu Adrian Mutu, teknik direktör arayışındaki Süper Lig kulüplerinin radarına girdi.

İlk görüşme olumlu! Adım adım Fener'e geliyor İlk görüşme olumlu! Adım adım Fener'e geliyor Lemos ve Tisserand'ın performansından memnun olmayan Fenerbahçe, Arsenal'de forma şansı bulamayan Sokratis Papastathopoulos'u transfer etmek için kollarını sıvadı. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan futbolcuyu devre arasında bedelsiz olarak kadrosuna katmanın planlarını yapan Sarı-Lacivertliler, oyuncunun menajeriyle yaptığı ilk görüşmeden olumlu sonuç aldı. Arsenal ile de yakın zamanda pazarlık masasına oturulacak.