Trabzonspor maçında sakatlanan Feghouli bugünkü idmanda yer almadı

Kulübün açıklamasına göre, ligin 15. haftasında deplasmanda Trabzonspor'u 2-0 yenen sarı-kırmızılı ekip, 2 Ocak Cumartesi günü sahasında yapacağı maç öncesi ilk çalışmasını gerçekleştirdi.
Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanda dünkü Trabzonspor mücadelesinde 90'ar dakika forma giyen oyuncular günü yenilenme çalışmasıyla tamamladı. Diğer futbolcular ise ısınma hareketleri ile başladığı idmanda teknik çalışmalar üzerinde durdu. Ana bölümünde dar alan oyunları oynanan idman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle sona erdi.
Yarın izin yapacak olan Galatasaray, Antalyaspor maçı hazırlıklarına 29 Aralık Salı günü gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.
- FEGHOULİ'NİN DURUMU MR'DAN SONRA NETLEŞECEK
Trabzonspor müsabakasında sakatlanan Sofiane Feghouli'nin durumu çekilecek MR'ın ardından belli olacak.
Karşılaşmanın ilk yarısında sağ üst arka adale grubunda zorlanma hisseden Feghouli, 33. dakikada oyundan çıkmıştı.
Ayrıca sakatlığı süren kaleci Fernando Muslera, salon çalışmasının ardından kaleci antrenörleri eşliğinde saha adaptasyon çalışmalarına devam etti.
Ryan Babel, tedavisinin ardından kondisyonerler eşliğinde salonda ve sahada özel çalışırken, Oghenekaro Etebo günü tedaviyle geçirdi.
Sezon başında Burak Kapacak için Bursaspor'un kapısını çalan Fenerbahçe, Yeşil-Beyazlıların 5 milyon TL talep etmesi üzerine transferi askıya almıştı. Sarı-Lacivertliler, sezon sonunda geç sağ kanat oyuncusu için bir kez daha harekete geçecek.
Beşiktaş ile sözleşmesini uzattıktan sonra performansında gözle görülür bir yükselme olan 19 yaşındaki kaleci Ersin Destanoğlu'na Lyon'un ilgisi sürüyor. Sergen Yalçın genç fil bekçisinin takımda kalmasını istese de devre arasında yüksek bir bonservis teklifi gelmesi halinde oyuncunun Fransız ekibine gidebileceği konuşuluyor.
Fenerbahçe; Perotti, Samatta, Valencia, Pelkas, Ozan Tufan gibi isimlerin takıma dönebilecek olmasının sevincini yaşayamadı. Sarı-Lacivertlilerde 3 futbolcunun daha koronavirüs testi pozitif çıkınca tüm planlar altüst oldu.
Futbol oynadığı Arges, Dinamo Bükreş, İnter, Verona, Parma, Juventus, Cesena, Ajaccio, Pune City, Targu Mures ve Fiorentina'da gösterdiği başarılı performansla hafızalara kazınan eski Rumen futbolcu Adrian Mutu, teknik direktör arayışındaki Süper Lig kulüplerinin radarına girdi.
Lemos ve Tisserand'ın performansından memnun olmayan Fenerbahçe, Arsenal'de forma şansı bulamayan Sokratis Papastathopoulos'u transfer etmek için kollarını sıvadı. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan futbolcuyu devre arasında bedelsiz olarak kadrosuna katmanın planlarını yapan Sarı-Lacivertliler, oyuncunun menajeriyle yaptığı ilk görüşmeden olumlu sonuç aldı. Arsenal ile de yakın zamanda pazarlık masasına oturulacak.
Vincent Aboubakar'ın ve Josef de Souza'nın yokluğunda N'Koudou ve Dorukhan Toköz'e ilk 11'de şans vermeyi düşünen Sergen Yalçın, Cyle Larin'i forvete çekecek.