Trabzonspor koordinasyon, reaksiyon ve taktik çalışması yaptı

West Ham United'dan ayrılmak isteyen Andriy Yarmolenko yeniden Fenerbahçe'nin gündemine geldi. Tecrübeli futbolcunun menajeri, “Şartlar uygun olursa seve seve Fenerbahçe'de forma giyer” ifadesini kullandı. Transferde son söz teknik direktör Erol Bulut'ta.

Fener'de yeni bir yıldız doğuyor! Alex de Souza'nın bile dikkatini çekti

Ömer Faruk Beyaz'dan sonra Fenerbahçe'de bir yıldız daha yetişiyor. 2005 doğumlu Arda Güler; sol ayağı, şık çalımları ve başarılı frikikleriyle Sarı-Lacivertli camiayı heyecanlandırıyor.