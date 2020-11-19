Trabzonspor koordinasyon, reaksiyon ve taktik çalışması yaptı

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, teknik ısınma hareketlerinin ardından koordinasyon, reaksiyon, 5'e 2 çalışmaları ve gruplar halinde taktiksel çalışmalar gerçekleştirildi.
Trabzonspor, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.
West Ham United'dan ayrılmak isteyen Andriy Yarmolenko yeniden Fenerbahçe'nin gündemine geldi. Tecrübeli futbolcunun menajeri, “Şartlar uygun olursa seve seve Fenerbahçe'de forma giyer” ifadesini kullandı. Transferde son söz teknik direktör Erol Bulut'ta.
Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA), Intercity İstanbul Park'a 3 yıllık lisans verdi.
Ömer Faruk Beyaz'dan sonra Fenerbahçe'de bir yıldız daha yetişiyor. 2005 doğumlu Arda Güler; sol ayağı, şık çalımları ve başarılı frikikleriyle Sarı-Lacivertli camiayı heyecanlandırıyor.
Galatasaray'da İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak'ın başkanlık seçiminde ‘çatı aday' olabileceği iddia ediliyor.
Devre arası transfer döneminde sağlam adımlar atmayı hedefleyen Galatasaray'da öne çıkan iki isim Kenan Karaman ve Attila Szalai.
Milli takımlara gönderdiği futbolcular sebebiyle iki haftadır eksik kadroyla çalışan Fenerbahçe, Gençlerbirliği maçı öncesi tam kadro bir şekilde sadece 2 idman yapabilecek.