Trabzonspor ivmelenme ve taktik çalıştı

Bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki günün ikinci antrenmanında teknik ısınma hareketlerinin ardından koordinasyon, ivmelenme ve taktiksel çalışmalar gerçekleştirdi.
Trabzonspor, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
Hırvatistan maçında koronavirüslü Vida ile temas kurulmasından şüphelenilerek covid testi yapılan Milli takımımızdan sevindiren haber.
Transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş, sözleşme uzatmaya yanaşmayan Dorukhan Toköz'ü takasta kullanmayı hedefliyor. Siyah-beyazlı yönetim, milli futbolcusunu Galatasaray'â vererek, karşılığında Cimbom'un yıldızını kadrosuna katmak istiyor.
TFF Yönetim Kurulu, 2020-2021 sezonunun devre arası transfer dönemi tarihlerini belirledi.
Galatasaraylı futbolcu Arda Turan, sosyal medya hesabından sarı-kırmızılılarla ilgili bir paylaşım yaptı.
Beşiktaş'ın Gaziantep FK maçında kırmızı kart gören kalecisi Ersin Destanoğlu 2 maç ceza aldı.
Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'sinde şampiyonluğunu ilan etme şansı bulunan Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton, üzerinde baskı olmadığını ve yarışta galip gelebilmek için elinden geleni yapacağını söyledi.