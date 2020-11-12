Trabzonspor ivmelenme ve taktik çalıştı

Hırvatistan maçında koronavirüslü Vida ile temas kurulmasından şüphelenilerek covid testi yapılan Milli takımımızdan sevindiren haber.

Arda Turan'ın paylaşımı anında binlerce beğeni aldı

Galatasaraylı futbolcu Arda Turan, sosyal medya hesabından sarı-kırmızılılarla ilgili bir paylaşım yaptı.