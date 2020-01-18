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aksam.com.tr
  • 18 Ocak 2020 Cumartesi 12:07
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  • 18 Ocak 2020 Cumartesi 12:09

Trabzonspor, Ivanildo Fernandes'in sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı

Trabzonspor, Ivanildo Fernandes'in sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı

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Trabzonspor, Ivanildo Fernandes'in sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiğini açıkladı.

KAP’a yapılan açıklama şu şekilde:

“Şirketimiz ile Ivanildo Jorge Mendes Fernandes arasındaki, 02.08.2019 başlangıç 31.05.2020 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi, karşılıklı olarak feshedilmiştir.”

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