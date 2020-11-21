Trabzonspor, Halil Dervişoğlu için bir kez daha devrede

Ümit Milli Takımımız’ın Avusturya’yı 3-2 devirdiği maçta hat-trick yapan, 3-0’lık Kosova mücadelesini de boş geçmeyen Halil Dervişoğlu yeniden Trabzonspor’un gündeminde.
TWENTE’DE FORMA ŞANSI BULAMADI
2 sezondur Bordo-Mavililer’in istediği Halil, Ekim ayında kulübü Brentford tarafından Twente’ye kiralanmıştı ancak 21 yaşındaki yıldız, Hollanda ekibinde sadece 102 dakika şans bulabildi.
OYNAMAK İÇİN TRABZONSPOR’U İSTİYOR
Devre arasında girişimlerde bulunmaya hazırlanan Trabzonspor, genç forvetin şartlarını araştırıyor. İngiliz ekibi Brentford ile 2024’e kadar mukavelesi bulunan Milli oyuncu, Twente’de şans bulamadığı için Trabzon’a gelmeye oldukça sıcak.
BABASI TRABZONSPOR’U AÇIKLAMIŞTI
Halil’in Trabzon Akçaabat doğumlu babası Muzaffer Dervişoğlu, özellikle 2019’un yazında Fırtına’nın oğlunu çok istediğini söylemiş ancak bonservis konusunda anlaşma sağlanamadığını belirtmişti.
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