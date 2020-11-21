Trabzonspor, Halil Dervişoğlu için bir kez daha devrede

SPOR GÜNDEMİ

Avcı'nın Trabzonspor'a oynatacağı taktik düzen ortaya çıktı Avcı'nın Trabzonspor'a oynatacağı taktik düzen ortaya çıktı Eddie Newton'ın ardından Trabzonspor'da teknik direktörlük görevine getirilen Abdullah Avcı, Bordo-Mavili takımda 4-1-4-1 sistemini deniyor.

Erol Bulut'tan sürpriz 11! Fener zorlu deplasmanda Erol Bulut'tan sürpriz 11! Fener zorlu deplasmanda Fenerbahçe'de Harun Tekin, Gökhan, Nazım Sangare, Tolga Ciğerci, Enner Valencia, Kemal Ademi ve Sinan Gümüş Gençlerbirliği kadrosunda yok

Beşiktaş 'kabusu' Başakşehir'le karşılaşıyor! İşte muhtemel 11'ler Beşiktaş 'kabusu' Başakşehir'le karşılaşıyor! İşte muhtemel 11'ler Toplamda 7 eksiği bulunan Beşiktaş, bugün Medipol Başakşehir önünde zor bir sınav verecek. Hastalık, sakatlık ve cezadan çok çeken Siyah-Beyazlılar'da alternatifsiz zorunlu kadro kaldı. Her şeye rağmen 3 puan gelirse tüm yaralara merhem olacak. Kayıp halinde dert daha da büyüyecek.

PSG neye uğradığını şaşırdı! Monaco'dan inanılmaz geri dönüş PSG neye uğradığını şaşırdı! Monaco'dan inanılmaz geri dönüş Fransa 1. Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 11. haftasında Paris Saint-Germain (PSG), deplasmanda Monaco'ya 3-2 mağlup oldu.

Fenerbahçe, farklı mağlup Fenerbahçe, farklı mağlup Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'in 10. haftasında Real Madrid'e deplasmanda 94-74 mağlup oldu ve Avrupa basketbolunun bir numaralı organizasyonunda üst üste üçüncü yenilgisini aldı