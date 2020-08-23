Trabzonspor, Gustavo Scarpa için Palmeiras'a teklif götürmeye hazırlanıyor

Brezilya basınından Eto Guerra'nın haberine göre Karadeniz Fırtınası, Brezilya Ligi ekibi Palmeiras forması giyen Gustavo Scarpa ile ilgileniyor.
Trabzonspor'un 26 yaşındaki oyuncu için teklif yapmaya hazırlandığı belirtildi.
Palmeiras ile olan sözleşmesi 2022 yılına kadar devam eden ve ofansif orta saha olarak oynayan Sparca, 2020 yılında forma giydiği 9 maçta 1 gol 1 asist kaydetti.
STOPERE VENEZUELALI OSORIO
Bu arada savunmaya takviye arayışlarını sürdüren Trabzonspor'un Yordan Osorio'yu gündemine aldığı öğrenildi. Bordo-Mavililerin bonservisi Porto'da olan ama geçen sezonu Zenit'te geçiren Venezuelalı stoperi kadrosuna katmak için harekete geçtiği bildirildi.
Trabzonspor'un 26 yaşındaki defans oyuncusu için satın alma opsiyonuyla kiralama teklifinde bulunduğu kaydedildi. Osorio, stoper mevkiinin yanı sıra ön liberoda da görev yapabiliyor.
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