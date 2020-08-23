Trabzonspor, Gustavo Scarpa için Palmeiras'a teklif götürmeye hazırlanıyor

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Trabzonspor, Palmeiras'ta forma giyen 10 numara Gustavo Scarpa için Brezilya ekibine resmi teklifini iletmeye hazırlanıyor. 26 yaşındaki futbolcunun, takımıyla 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Gustavo Scarpa'nın güncel piyasa değeri 6,5 milyon euro.

Brezilya basınından Eto Guerra'nın haberine göre Karadeniz Fırtınası, Brezilya Ligi ekibi Palmeiras forması giyen Gustavo Scarpa ile ilgileniyor.



Trabzonspor'un 26 yaşındaki oyuncu için teklif yapmaya hazırlandığı belirtildi.

Palmeiras ile olan sözleşmesi 2022 yılına kadar devam eden ve ofansif orta saha olarak oynayan Sparca, 2020 yılında forma giydiği 9 maçta 1 gol 1 asist kaydetti.

STOPERE VENEZUELALI OSORIO

Bu arada savunmaya takviye arayışlarını sürdüren Trabzonspor'un Yordan Osorio'yu gündemine aldığı öğrenildi. Bordo-Mavililerin bonservisi Porto'da olan ama geçen sezonu Zenit'te geçiren Venezuelalı stoperi kadrosuna katmak için harekete geçtiği bildirildi.

Trabzonspor'un 26 yaşındaki defans oyuncusu için satın alma opsiyonuyla kiralama teklifinde bulunduğu kaydedildi. Osorio, stoper mevkiinin yanı sıra ön liberoda da görev yapabiliyor.