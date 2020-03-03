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  • Trabzonspor Fenerbahçe maçı CANLI İZLE! Trabzonspor Fenerbahçe maçı hangi kanalda?
  • 03 Mart 2020 Salı 20:47
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  • 03 Mart 2020 Salı 20:47

Trabzonspor Fenerbahçe maçı CANLI İZLE! Trabzonspor Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

Trabzonspor Fenerbahçe maçı CANLI İZLE! Trabzonspor Fenerbahçe maçı hangi kanalda"

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Türkiye Kupası yarı final 1. maçında Trabzonspor Fenerbahçe ile karşı karşıya geliyor. Trabzonspor Fenerbahçe maçı canlı yayını da bu bağlamda yoğun ilgi görüyor. Sarı lacivertlilerin teknik direktörü Ersun Yanal bu maçtan sonra takımına veda edecek. Öte yandan Emre Belözoğlu ve Garry Rodrigues sakatlığı nedeniyle foram giyemeyecek. Ligde şampiyonluğun en güçlü adaylarından birisi olan bordo mavililer kupada da başarı elde etmek istiyor. Peki, Trabzonspor Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte cevabı…

“Trabzonspor Fenerbahçe maçı hangi kanalda ve saat kaçta?” soruları binlerce futbolsever tarafından aratılıyor. 3 Mart Salı akşamı Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçı kapsamında karşı karşıya gelen Trabzonspor Fenerbahçe maçı başladı. Medikal Park Stadı’nda oynanan karşılaşmayı Yaşar Kemal Uğurlu yönetiyor. Sarı lacivertlilerde Ersun Yanal dönemi bu maçın ardından sona erecek. Haberimiz içerisinden Trabzonspor Fenerbahçe maçı canlı yayını ile ilgili detaylara ulaşabilirsiniz.

TRABZONSPOR FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

3 Mart Salı Türkiye Kupası yarı final maçında karşı karşıya gelen Trabzonspor Fenerbahçe maçı saat 20.30’da başladı. Maçı Atv kanalı canlı olarak yayınlıyor. Medikal Park Stadı’nda oynanan karşılaşmayı Yaşar Kemal Uğurlu yönetiyor.

TRABZONSPOR FENERBAHÇE MAÇI (ATV) CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!

İLK 11’LER:

TRABZONSPOR: Erce, Kamil Ahmet, Da Costa, Campi, Novak, Abdülkadir Parmak, Sosa, Ndiaye, Nwakaeme, Ekuban, Sörloth

FENERBAHÇE: Altay, Isla, Jailson, Falette, Deniz, Gustavo, Ozan, Tolga, Ekici, Kruse, Muriqi

ERSUN YANAL DÖNEMİ SONA ERİYOR

Fenerbahçe’de ikinci Ersun Yanal dönemi Trabzonspor maçıyla kapanacak. Görevinden istifa eden deneyimli teknik adam, Trabzonspor mücadelesiyle sarı lacivertli takımdaki son maçına çıkacak.

FENERBAHÇE'DE 2 EKSİK

Fenerbahçe, Trabzonspor deplasmanına 2 oyuncusundan yoksun çıkacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı süren Garry Rodrigues ile Emre Belözoğlu, Trabzonspor'a karşı forma giyemeyecek.

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