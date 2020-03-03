Trabzonspor Fenerbahçe maçı CANLI İZLE! Trabzonspor Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

“Trabzonspor Fenerbahçe maçı hangi kanalda ve saat kaçta?” soruları binlerce futbolsever tarafından aratılıyor. 3 Mart Salı akşamı Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçı kapsamında karşı karşıya gelen Trabzonspor Fenerbahçe maçı başladı. Medikal Park Stadı’nda oynanan karşılaşmayı Yaşar Kemal Uğurlu yönetiyor. Sarı lacivertlilerde Ersun Yanal dönemi bu maçın ardından sona erecek. Haberimiz içerisinden Trabzonspor Fenerbahçe maçı canlı yayını ile ilgili detaylara ulaşabilirsiniz.
TRABZONSPOR FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
3 Mart Salı Türkiye Kupası yarı final maçında karşı karşıya gelen Trabzonspor Fenerbahçe maçı saat 20.30’da başladı. Maçı Atv kanalı canlı olarak yayınlıyor. Medikal Park Stadı’nda oynanan karşılaşmayı Yaşar Kemal Uğurlu yönetiyor.
TRABZONSPOR FENERBAHÇE MAÇI (ATV) CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!
İLK 11’LER:
TRABZONSPOR: Erce, Kamil Ahmet, Da Costa, Campi, Novak, Abdülkadir Parmak, Sosa, Ndiaye, Nwakaeme, Ekuban, Sörloth
FENERBAHÇE: Altay, Isla, Jailson, Falette, Deniz, Gustavo, Ozan, Tolga, Ekici, Kruse, Muriqi
ERSUN YANAL DÖNEMİ SONA ERİYOR
Fenerbahçe’de ikinci Ersun Yanal dönemi Trabzonspor maçıyla kapanacak. Görevinden istifa eden deneyimli teknik adam, Trabzonspor mücadelesiyle sarı lacivertli takımdaki son maçına çıkacak.
FENERBAHÇE'DE 2 EKSİK
Fenerbahçe, Trabzonspor deplasmanına 2 oyuncusundan yoksun çıkacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı süren Garry Rodrigues ile Emre Belözoğlu, Trabzonspor'a karşı forma giyemeyecek.
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında kendi sahasında Fenerbahçe'yi konuk ediyor. İşte iki takımın da ilk 11'leri... Mücadele golsüz eşitlikle devam ediyor.
UEFA Uluslar Ligi'nde 2020-2021 dönemi kura çekimi gerçekleştirildi ve A Milli Takımımızın da rakipleri belli oldu.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, sarı-lacivertli takımdan ayrılma kararı sonrası ilk kez konuştu. Trabzonspor deplasmanında son maçına çıkan Ersun Yanal, karşılaşma öncesi konuştu.
Ersun Yanal ile olan sözleşmesini fesheden ve yeni teknik direktör arayışında olan Fenerbahçe'ye, eski hocası İsmail Kartal'dan mesaj var... Kartal, sarı lacivertli takımı sezon sonuna kadar çalıştırabileceğini yönetime iletti.
Teknik direktör Kemal Özdeş ile yollarını ayıran Yeni Malatyaspor, tecrübeli antrenör Hikmet Karaman ile anlaşma sağlandı.
Galatasaray hafta sonu oynanacak Demir Grup Sivasspor maçının saatinin 16.00'a çekilmesi yönünde haftalar önce itirazda bulunduğu ancak bu talebin reddedildiği ortaya çıktı.
TFF 1. Lig ekiplerinden Akhisarspor'un teknik direktörü Yılmaz Vural, Fenerbahçe'nin Ersun Yanal ile yollarını ayırmasının ardından kendisini bu takıma yakıştıran bazı paylaşımlar yapıldığını belirtti.