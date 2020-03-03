Trabzonspor Fenerbahçe maçı CANLI İZLE! Trabzonspor Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

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Trabzonspor-Fenerbahçe CANLI Trabzonspor-Fenerbahçe CANLI Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında kendi sahasında Fenerbahçe'yi konuk ediyor. İşte iki takımın da ilk 11'leri... Mücadele golsüz eşitlikle devam ediyor.

A Milli Futbol Takımı'nın rakipleri belli oldu A Milli Futbol Takımı'nın rakipleri belli oldu UEFA Uluslar Ligi'nde 2020-2021 dönemi kura çekimi gerçekleştirildi ve A Milli Takımımızın da rakipleri belli oldu.

Yanal ilk kez konuştu! 'İstişare sonucu...' Yanal ilk kez konuştu! 'İstişare sonucu...' Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, sarı-lacivertli takımdan ayrılma kararı sonrası ilk kez konuştu. Trabzonspor deplasmanında son maçına çıkan Ersun Yanal, karşılaşma öncesi konuştu.

İsmail Kartal'dan Fenerbahçe için flaş talep! İsmail Kartal'dan Fenerbahçe için flaş talep! Ersun Yanal ile olan sözleşmesini fesheden ve yeni teknik direktör arayışında olan Fenerbahçe'ye, eski hocası İsmail Kartal'dan mesaj var... Kartal, sarı lacivertli takımı sezon sonuna kadar çalıştırabileceğini yönetime iletti.

Kritik maç öncesi yeni teknik direktör belli oldu Kritik maç öncesi yeni teknik direktör belli oldu Teknik direktör Kemal Özdeş ile yollarını ayıran Yeni Malatyaspor, tecrübeli antrenör Hikmet Karaman ile anlaşma sağlandı.

FLAŞ! Galatasaray'a kötü haber! TFF reddetti... FLAŞ! Galatasaray'a kötü haber! TFF reddetti... Galatasaray hafta sonu oynanacak Demir Grup Sivasspor maçının saatinin 16.00'a çekilmesi yönünde haftalar önce itirazda bulunduğu ancak bu talebin reddedildiği ortaya çıktı.