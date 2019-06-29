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  3. Trabzonspor, B.Dortmund alt yapısından yetişen Hüseyin Bulut'un peşine düştü

Trabzonspor, B.Dortmund alt yapısından yetişen Hüseyin Bulut'un peşine düştü

Trabzonspor, B.Dortmund alt yapısından yetişen Hüseyin Bulut'un peşine düştü

Murat Sağlam ve Halil Dervişoğlu'na imza attıramayan Trabzonspor, B.Dortmund alt yapısından yetişen 20 yaşındaki genç yetenek Hüseyin Bulut'un peşine düştü.

TM Dijital Haber Merkezi

Murat Sağlam’ın Fenerbahçe ile anlaşmasına engel olamayan, Halil Dervişoğlu’nu ise Galatasaray’a kaptıran Trabzonspor’un genç ve yetenekli futbolcu inadı bitmiyor. Genelde Hollanda - Almanya arasında mekik dokuyan bordo mavili kulüp listedeki diğer futbolculara yönelirken, Ahmet Ağaoğlu’nun B.Dortmund forması giyen Hüseyin Bulut’a kancayı taktığı belirtildi.

BAYERN MÜNİH'E ATTIĞI GOLLE DİKKAT ÇEKMİŞTİ

10 numara ve sağ açıkta oynama yeteneklerine sahip olan Hüseyin Bulut 2017'de Almanya U19 Şampiyonluk maçında Bayern Münih karşısında sergilediği futbolla göze çarparken, 20 yaşındaki futbolcunun kritik maçta attığı gol ayakta alkışlanmıştı. Şu anda Twente, Braga, Ural gibi takımların takibinde olan Hüseyin, Türkiye milli takım alt yaş gruplarında da görev alırken, yetenekli ismin B.Dortmund’la sözleşme uzatmaması Trabzonspor’un iştahını daha fazla artırıyor.

Geçtiğimiz sezon UEFA Gençlik Ligi ve Dortmund formasıyla Bölgesel Batı Ligi’nde mücadele eden Hüseyin Bulut 11 maçta 3 gol 2 asist yaptı.

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