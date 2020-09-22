Trabzonspor, Alexander Sörloth'un Leipzig'e transferini resmen açıkladı

Trabzonspor, Alexander Sörloth'un 20+2 milyon euro karşılığında RB Leipzig'e transfer olduğunu KAP'a bildirdi. Sözleşmeye göre söz konusu rakamlar Crystal Palace ile Trabzonspor arasında yarı yarıya paylaşılacak.

Öte yandan Bordo-Mavililer, oyuncunun bir sonraki satışının karından yüzde 20 pay alacak ve Sörloth’un ileriki dönemde Türkiye’ye transferi söz konusu olması durumunda oyuncuyu öncelikli alma hakkına sahip olacak.

Bordo-Mavililerin konuyla ilgili KAP’a yaptığı açıklama şu şekilde:



“Bonservisi Crystal Palace kulübünde olan, kulübümüzle kiralık sözleşmesi bulunan futbolcumuz Alexander Sorloth'un, RB Leipzig kulübüne transfer olabilmesi için yapılan görüşmeler neticesinde Crystal Palace ve RB Leipzig kulüpleri ile anlaşma sağlanmıştır.

Anlaşmaya göre; RB Leipzig Kulübü, Kulübümüze, Alexander Sorloth ile olan 31.05.2021 bitiş tarihli sözleşmemizin erken feshi karşılığında aşağıdaki ödemeleri yapacaktır.

1-Sözleşme fesih bedeli olarak 20.000.000.-EUR ödenecektir.

2-Futbolcunun maç oynama sayısına göre toplamda 2.000.000.-EUR bonus ödenecektir.

3-Futbolcunun başka bir kulübe transferi halinde, bu transfer dolayısıyla katlanılan maliyetler sonrası kalan transfer karının %20 si kulübümüze ödenecektir.

4-Futbolcunun ileriki dönemlerde Türkiye'ye transferi söz konusu olması durumunda kulübümüz öncelikle alma hakkına sahip olacaktır.

Bu transfer dolayısı ile elde edilecek gelirler, Alexander Sorloth'un bonservisini elinde bulunduran Crystal Palace kulübü ile yarı yarıya paylaşılacaktır.”

SÖRLOTH’DAN TRABZONSPOR’A VEDA SÖZLERİ

Trabzonspor’dan Leipzig’e transfer olan Alexander Sörloth, kulübün sosyal medya hesabından Bordo-Mavili taraftarlara ve camiaya veda etti.

Başarılı golcü şu ifadeleri kullandı:

"Trabzonspor'da geçirdiğim geçen sezon çok duygusaldı. Başkan Ahmet Ağaoğlu'na beni kabullenip, bir baba figürü gibi davrandığı için büyük teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Orada bulunduğum süre boyunca kendisi benim için çok özeldi ve tekrar kendisine büyük teşekkürlerimi iletiyorum. Yalnız saha içinde değil aynı zamanda şehirdeki birçok insanla da arkadaşlıklar kurdum bu yüzden de bu mesajı video ile göndermek çok zor keşke bu veda mesajını bir video üzerinden değil sizlere orada bizzat kendim söyleyebilseydim.

Trabzon şehri beni kendi çocukları gibi görseler de kariyerimde ulaşmak istediğim hedeflerim ve hayallerim var. Ve onlardan biri Almanya Bundesliga'da oynamaktı çünkü çok iyi bir lig. Dünyadaki en iyi liglerden bir tanesi. Kalbim biraz buruk şekilde bu tercihi yapsam da kariyerimi düşünmek zorundaydım. Ve ayrıca aldığım karar Trabzonspor'dan ayrılmak değil kariyerim için bir sonraki adımı atmak ve umuyorum herkes de bunu anlayacaktır.

Hepinize bizzat veda edebilmeyi isterdim ancak bu yıl Covid-19 salgını ile birlikte seyahat etmek daha zorlaştı ve maalesef bu yüzden gelip ellerinizi sıkıp düzgün bir şekilde veda etmek fırsatı bulamıyorum. Ama yine de beni aranıza kattığınız ve kariyerimde yeni bir adım atma fırsatı tanıdığınız için sizlere minnettar olduğumu ifade etmek istiyorum. Trabzon'da her zaman arkadaşlarım olacak. Takım arkadaşlarım, antrenörler, sağlık ekibi oradaki herkes geçen yılımı unutulmayacak bir yıl haline getirdiler. Sizlere her zaman borçlu hissedeceğim. Gelecekte sizlerle tekrar görüşebilmeyi umuyorum."