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aksam.com.tr
  • 22 Eylül 2020 Salı 19:48
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Alexander Sörloth: 'Bundesliga'da oynamayı dört gözle bekliyorum'

Alexander Sörloth: 'Bundesliga'da oynamayı dört gözle bekliyorum'

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Trabzonspor'dan Bundesliga ekiplerinden RB Leipzig'e transfer olan Alexander Sörloth, imza töreninde açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor'dan Bundesliga takımı Leipzig'e transfer olan Norveçli golcü Alexander Sörloth, imza sonrasında açıklamalarda bulundu. Alman ekibi ile 5 yıllık sözleşmeye imza atan Sörloth, çok mutlu olduğunu dile getirdi.

"BUNDESLIGA'DA MÜCADELE ETMEYİ DÖRT GÖZLE BEKLİYORUM"

Teknik direktör Nagelsmann'ın oyun tarzının kendisine çok uygun olduğunu söyleyen golcü futbolcu, "İlk birkaç görüşmeden sonra Leipzig için oynamak istediğimi fark ettim. Leipzig, geçen sezon ligde ve özellikle Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği performansla çok ilgi çekiciydi. Nagelsmann'ın oynattığı ofansif futbol benim tarzım için de çok uygun. Bundesliga'da mücadele etmeyi dört gözle bekliyorum." dedi.

"TÜRKİYE'DE GEÇİRDİĞİ OLAĞANÜSTÜ SEZONU YAKINDAN TAKİP ETTİK"

Leipzig'in Sportif Direktörü Markus Krösche ise, "Kadromuzda eksik olan bir pozisyonu, hayalimizdeki oyuncu olan Alexander Sörloth ile doldurmayı başardık. Fiziksel olarak çok iyi ve teknik bir oyuncu. Hava toplarında çok güçlü ve çok iyi bitirici. Sörloth, bizim futbolumuza tüm kabiliyetlerliyle birlikte mükemmel adapte olacak. Türkiye'de geçirdiği olağanüstü sezonu yakından takip ettik. Sörloth ile birlikte bu sezon hedeflerimize ulaşacağımıza inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

"SÖRTLOTH, YAPBOZDAKİ EKSİK PARÇAYDI"

Leipzig'in Yönetim Direktörü Oliver Mintzlaff, Sörloth'un yapbozlarındaki eksik parçayı tamamladığını söyleyerek, "Alexander Sörloth ile sözleşme imzaladığımız için çok mutluyuz. Oldukça karmaşık olan bu transferin başarılı bir şekilde uygulanması, ancak sportif idarecilerin mükemmel çalışmasıyla mümkün oldu. Sörloth, sadece felsefemize mükemmel uyan bir transfer olmasının yanı sıra kadromuz açısından yapbozdaki eksik parçaydı." ifadelerini kullandı.

Trabzonspor, Alexander Sörloth'un Leipzig'e transferini resmen açıkladı

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