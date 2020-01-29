Trabzonspor, '3 büyükler'e karşı son maçlardaki başarısını sürdürmek istiyor

Süper Lig'de hafta sonu sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak Trabzonspor, İstanbul'un "üç büyükler"ine karşı iyi sonuçlar almayı sürdürmek istiyor.

Ünal Karaman'la yolların ayrılmasının ardından devre arasında takımın başına getirilen 40 yaşındaki teknik direktör Hüseyin Çimşir ile ilk büyük maçına çıkacak bordo-mavili takım, rakibini yenerek zirve yarışında büyük bir engeli aşmayı hedefliyor.

Özellikle son yıllarda "üç büyükler"e karşı başarılı sonuçlarla dikkati çeken Karadeniz ekibi, son 9 maçta sadece bir yenilgi aldı. Bordo-mavililer, 4 karşılaşmadan galibiyetle ayrılırken, 4 maçta ise rakipleriyle berabere kaldı.

Trabzonspor, 2018-2019 sezonunda sahasında Galatasaray'ı 4-0, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı 2-1 yendi. Fenerbahçe deplasmanından 1-1, Beşiktaş deplasmanından da 2-2'lik beraberlikle dönen bordo-mavililer, tek yenilgisini Galatasaray karşısında İstanbul'da 3-1'lik sonuçla aldı.

Bordo-mavili takım, 2010-2011'deki Şenol Güneş döneminin ardından aynı sezon içerisinde Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'yi 8 sezon sonra yenme başarısı da gösterdi.

- Bu sezon kaybetmedi

Trabzonspor, ligin ilk yarısında söz konusu rakipleri karşısında kaybetmedi.

Karadeniz ekibi, bu sezon da Fenerbahçe ile deplasmanda, Galatasaray ile sahasında 1-1 berabere kalırken, evinde Beşiktaş'ı 4-1'lik sonuçla geçti.

- Fenerbahçe karşısında galibiyet hasretine son verdi

Trabzonspor, geçen sezon sahasında Fenerbahçe'yi 2-1 yenerek rakibi karşısında 8 yıllık galibiyet özlemini sonlandırdı.

Fenerbahçe'yi en son 2010-2011 sezonunun 2. haftasında sahasında 3-2'lik sonuçla mağlup ettikten sonra 17'si Süper Lig, 1'i Türkiye Kupası olmak üzere 18 maçın 10'unu kaybeden 8'inde berabere kalan bordo-mavililer, kötü gidişata son vermişti.