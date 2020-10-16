  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 16 Ekim 2020 Cuma 21:23
  • |
  • Son Güncelleme:

Tottenham, Joe Radon'u kadrosuna kattı

Tottenham, Joe Radon'u kadrosuna kattı

Paylaş

AA

İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham, Swansea City'den savunma oyuncusu Joe Rodon'u kadrosuna kattı.

Tottenham Kulübü, Galler Milli Takımı'nın da formasını giyen 22 yaşındaki stoper Rodon ile 2025'e kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.

İngiltere basınında Tottenham'ın bu transfer için Swansea City'ye bonuslarla birlikte 15 milyon sterlin bonservis bedeli ödeyeceği öne sürüldü.

Altyapısından yetiştiği Swansea City'de 2018 yılında A takıma yükselen Rodon, takımıyla 54 resmi maça çıkmıştı.

Liverpool, Harvey Elliott ve Harry Wilson'ı kiralık olarak gönderdi

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

Terim'in en büyük hayali Devler Ligi
Terim'in en büyük hayali Devler Ligi

Terim'in en büyük hayali Devler Ligi

Ahmet Nur Çebi transfer müjdesini verdi
Ahmet Nur Çebi transfer müjdesini verdi

Ahmet Nur Çebi transfer müjdesini verdi

Çebi, Pınar Gültekin'in ailesini ağırladı
Çebi, Pınar Gültekin'in ailesini ağırladı

Çebi, Pınar Gültekin'in ailesini ağırladı

Fenerbahçe'nin yeni transferi Kemal Ademi ilk idmanına çıktı

SPOR GÜNDEMİ

Atakaş Hatayspor - BB Erzurumspor maçı ileri bir tarihe ertelendi
Atakaş Hatayspor - BB Erzurumspor maçı ileri bir tarihe ertelendi

Atakaş Hatayspor - BB Erzurumspor maçı ileri bir tarihe ertelendi

BB Erzurumspor, Hatayspor karşılaşmasının ertelendiğini açıkladı

Hatayspor'da korona kabusu: Sayı 19'a yükseldi
Hatayspor'da korona kabusu: Sayı 19'a yükseldi

Hatayspor'da korona kabusu: Sayı 19'a yükseldi

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Hatayspor'da 11 futbolcu, teknik direktör Ömer Erdoğan ve 1 kulüp çalışanının koronavirüs testleri pozitif çıktı

Terim'in yeni gözdesi: Zlatan ve Lewandowski potansiyeli var, mutlaka alalım
Terim'in yeni gözdesi: Zlatan ve Lewandowski potansiyeli var, mutlaka alalım

Terim'in yeni gözdesi: Zlatan ve Lewandowski potansiyeli var, mutlaka alalım

‘Artık yaşa değil geleceğe yatırım yapmalıyız' diyen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Sarı-Kırmızılı yönetimden, Kopenhag'da forma giyen 21 yaşındaki golcü Jonas Wind'in transferini istedi. Tecrübeli antrenönr, 1.90 boyundaki Danimarkalı forvette Zlatan Ibrahimovic ve Robert Lewandowski potansiyeli olduğunu düşünüyor.

Fener'e devre arasında 3. Arjantinli
Fener'e devre arasında 3. Arjantinli

Fener'e devre arasında 3. Arjantinli

Rus basını, Zenit ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Sebastian Driussi'yi isteyen 5 kulüpten birinin de Fenerbahçe olduğunu yazdı. Haber detayında görüşmelerin devre arasında başlayacağı belirtilirken Sarı-Lacivertlilerin transferi bitirmesi durumunda kadrosundaki Arjantinli sayısı üçe çıkacak.

Galatasaray'da Alanyaspor öncesi panik
Galatasaray'da Alanyaspor öncesi panik

Galatasaray'da Alanyaspor öncesi panik

Süper Lig'de pazartesi günü lider Alanyaspor ile oynayacak olan sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim kara kara düşünüyor. Terim bugünkü idmanı akşama aldı.

Trabzonspor'da bir futbolcu koronavirüse yakalandı
Trabzonspor'da bir futbolcu koronavirüse yakalandı

Trabzonspor'da bir futbolcu koronavirüse yakalandı

Trabzonspor, bir futbolcusunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.