Tottenham, Joe Radon'u kadrosuna kattı

Tottenham Kulübü, Galler Milli Takımı'nın da formasını giyen 22 yaşındaki stoper Rodon ile 2025'e kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.
İngiltere basınında Tottenham'ın bu transfer için Swansea City'ye bonuslarla birlikte 15 milyon sterlin bonservis bedeli ödeyeceği öne sürüldü.
Altyapısından yetiştiği Swansea City'de 2018 yılında A takıma yükselen Rodon, takımıyla 54 resmi maça çıkmıştı.
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‘Artık yaşa değil geleceğe yatırım yapmalıyız' diyen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Sarı-Kırmızılı yönetimden, Kopenhag'da forma giyen 21 yaşındaki golcü Jonas Wind'in transferini istedi. Tecrübeli antrenönr, 1.90 boyundaki Danimarkalı forvette Zlatan Ibrahimovic ve Robert Lewandowski potansiyeli olduğunu düşünüyor.
Rus basını, Zenit ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Sebastian Driussi'yi isteyen 5 kulüpten birinin de Fenerbahçe olduğunu yazdı. Haber detayında görüşmelerin devre arasında başlayacağı belirtilirken Sarı-Lacivertlilerin transferi bitirmesi durumunda kadrosundaki Arjantinli sayısı üçe çıkacak.
Süper Lig'de pazartesi günü lider Alanyaspor ile oynayacak olan sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim kara kara düşünüyor. Terim bugünkü idmanı akşama aldı.
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