Liverpool, Harvey Elliott ve Harry Wilson'ı kiralık olarak gönderdi

Liverpool Kulübü, 17 yaşındaki Elliott'ın Blackburn Rovers, 23 yaşındaki Wilson'ın ise Cardiff City'ye sezon sonuna kadar kiralandığını açıkladı.
Fulham'dan geçen yıl transfer edilen İngiliz oyuncu Elliott, Liverpool'un A takımıyla 9 maçta forma şansı bulmuştu.
"Kırmızılar"ın altyapısında yetişen Galli futbolcu Wilson ise Hull City ile Derby County'nin ardından geçen sezon Bournemouth'a kiralanmış ve 31 maçta 7 gollük performans sergilemişti.
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‘Artık yaşa değil geleceğe yatırım yapmalıyız' diyen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Sarı-Kırmızılı yönetimden, Kopenhag'da forma giyen 21 yaşındaki golcü Jonas Wind'in transferini istedi. Tecrübeli antrenönr, 1.90 boyundaki Danimarkalı forvette Zlatan Ibrahimovic ve Robert Lewandowski potansiyeli olduğunu düşünüyor.
Rus basını, Zenit ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Sebastian Driussi'yi isteyen 5 kulüpten birinin de Fenerbahçe olduğunu yazdı. Haber detayında görüşmelerin devre arasında başlayacağı belirtilirken Sarı-Lacivertlilerin transferi bitirmesi durumunda kadrosundaki Arjantinli sayısı üçe çıkacak.
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