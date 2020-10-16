Liverpool, Harvey Elliott ve Harry Wilson'ı kiralık olarak gönderdi

‘Artık yaşa değil geleceğe yatırım yapmalıyız' diyen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Sarı-Kırmızılı yönetimden, Kopenhag'da forma giyen 21 yaşındaki golcü Jonas Wind'in transferini istedi. Tecrübeli antrenönr, 1.90 boyundaki Danimarkalı forvette Zlatan Ibrahimovic ve Robert Lewandowski potansiyeli olduğunu düşünüyor.

Fener'e devre arasında 3. Arjantinli

Rus basını, Zenit ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Sebastian Driussi'yi isteyen 5 kulüpten birinin de Fenerbahçe olduğunu yazdı. Haber detayında görüşmelerin devre arasında başlayacağı belirtilirken Sarı-Lacivertlilerin transferi bitirmesi durumunda kadrosundaki Arjantinli sayısı üçe çıkacak.