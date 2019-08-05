Tiemoue Bakayoko'dan Galatasaray'a kötü haber: Hayal kurmaya gerek yok

Galatasaray’a Tiemoue Bakayoko’dan kötü haber geldi. Bu sezon Chelsea’de forma savaşı vermek isteyen yıldız futbolcunun kesinlikle Süper Lig’e gelmeyi düşünmediği bildirildi.

TM Dijital Haber Merkezi

Bir yandan Radamel Falcao transferi için yoğun çaba sarfeden Galatasaray, diğer yandan 6 numara arayışlarını sürdürüyor. Fernando ve Ndiaye’nin takımdan ayrılmasının ardından orta sahada boşluk yaşayan sarı kırmızılıların birçok yıldız futbolcuyla ilgilendiği belirtilirken, Fatih Terim’in son olarak Chelsea forması giyen Tiemoue Bakayo’yu istediği iddia edildi.

'BAKAYOKO İÇİN HAYAL KURMAYA GEREK YOK'

2017 yılında Monaco’dan 40 milyon Euro karşılığında Chelsea’ye transfer olan ve 1 yıl Premier Lig'de oynadıktan sonra 5 milyon Euro karşılığında Milan’a kiralanan Bakayoko’nun kesinlikle Süper Lig’i düşünmediği öğrenilirken, yıldız futbolcunun Lampard’ın isteğiyle takımında kalıp forma savaşı vereceği bildirildi. Daha önce Luiz Gustavo’nun Fenerbahçe iddiaları hakkında TM Dijital Haber Merkezi’ne ‘Oyuncu Marsilya’da kalacak’ bilgisi veren ROGON yetkilileri Bakayoko hakkında ise ‘Hayal kurmaya gerek yok’ açıklaması yaparken, Galatasaray’ın Fransa’da bir ‘6’ numara arayışına çıktığı ve Terim’i scout ekibiyle beraber ortak hareket ettiği bilgisi geldi.