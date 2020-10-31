  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 31 Ekim 2020 Cumartesi 15:58
  • |
  • Son Güncelleme:

THY Avrupa Ligi'nde haftanın MVP'leri Nikola Mirotic ve Marius Grigonis

THY Avrupa Ligi'nde haftanın MVP'leri Nikola Mirotic ve Marius Grigonis

Paylaş

AA

Barcelona'dan İspanyol basketbolcu Nikola Mirotic ve Zalgiris'ten Litvanyalı Marius Grigonis, THY Avrupa Ligi'nde 6. hafta maçlarının en değerli oyuncuları (MVP) seçildi.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Mirotic, Barcelona'nın TD Systems Baskonia'yı 72-71 yendiği mücadelede, Grigonis ise Zalgiris'in ASVEL'i 83-74 mağlup ettiği maçta 27'şer verimlilik puanıyla oynayarak 6. haftanın MVP'si unvanını paylaştı.

Avrupa Ligi'nde 6. kez haftanın MVP'si ödülünü kazanan Mirotic, Baskonia karşısında 18 sayı, 7 ribaunt, 2 asist, 2 top çalma, 1 blokla oynadı.

Kariyerinde ilk defa bu ödüle layık görülen Grigonis ise ASVEL önünde 25 sayı, 2 ribaunt, 3 asistlik performans sergileyerek Zalgiris'in galibiyetine katkı sağladı.

Steve Nash'in eski antrenörü, yardımcısı oldu

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

Adana Demirspor altyapı antrenörü kazada hayatını kaybetti
Adana Demirspor altyapı antrenörü kazada hayatını kaybetti

Adana Demirspor altyapı antrenörü kazada hayatını kaybetti

Lyon'un radarındaki Ozan'ın aklı fikri şampiyonlukta
Lyon'un radarındaki Ozan'ın aklı fikri şampiyonlukta

Lyon'un radarındaki Ozan'ın aklı fikri şampiyonlukta

Ljajic ilk 11'i istiyor: Beni oynat hocam
Ljajic ilk 11'i istiyor: Beni oynat hocam

Ljajic ilk 11'i istiyor: Beni oynat hocam

Bisikletin yıldızları Sakarya'da şampiyona başladı

SPOR GÜNDEMİ

F.Bahçe'de Perotti zamanı
F.Bahçe'de Perotti zamanı

F.Bahçe'de Perotti zamanı

Bu hafta itibarıyla takımla birlikte çalışmalara başlayan Fenerbahçe'nin yıldız transferi Diego Perotti, dünkü antrenmanda adeta bir resital sundu... Birbirinden şık gollere imza attı, asistler yaptı. Erol Bulut'tan alkış aldı.

Mame Thiam hazır
Mame Thiam hazır

Mame Thiam hazır

Fenerbahçe'nin Kasımpaşa'dan transferi Mame Thiam, sakatlığını atlattı. Senaglli isim forma giymek için hazır.

Gençler ve Antep yenişemedi
Gençler ve Antep yenişemedi

Gençler ve Antep yenişemedi

Süper Lig'in 7. haftasında Gençlerbirliği, Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı.

Larin, Sergen Yalçın'ın gözüne girdi
Larin, Sergen Yalçın'ın gözüne girdi

Larin, Sergen Yalçın'ın gözüne girdi

Denizlispor maçında geçer not alan Cyle Larin, Yeni Malatyaspor maçında da ilk 11'de başlayacak.

Beşiktaş'ın yeni 10 numarası Atiba
Beşiktaş'ın yeni 10 numarası Atiba

Beşiktaş'ın yeni 10 numarası Atiba

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Yeni Malatyspor maçına farklı bir 11'le çıkacak. Josef de Souza'nın kırmızı kart cezalısı olması, Bernard Mensah'ın koronavirüsü atlatmasının ardından takıma katılması siyah-beyazlılarda tercihleri değiştirecek fakat Atiba Yukatel Denizlispor maçında olduğu gibi yine '10 numara' pozisyonunda başlayacak.

Bulut kararsız: Sosa mı Cisse mi?
Bulut kararsız: Sosa mı Cisse mi?

Bulut kararsız: Sosa mı Cisse mi?

Fenerbahçe Erol Bulut kararsız: İlk 11'de Jose Sosa oynarsa sarı-lacivertliler, oyunu çok kolay kontrolü altına alıyor. Papiss Cisse oynarsa, Ozan ve Pelkas, gerçek bölgelerine geçiyor. Bulut, iki isimden birini tercih edecek.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.