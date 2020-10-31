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aksam.com.tr
  • 31 Ekim 2020 Cumartesi 11:37
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Steve Nash'in eski antrenörü, yardımcısı oldu

Steve Nash'in eski antrenörü, yardımcısı oldu

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NBA'de başantrenörlüğünü Steve Nash'in yaptığı Brooklyn Nets, tecrübeli çalıştırıcı Mike D'Antoni'yi yardımcı antrenörlüğe getirdi.

Nets'in internet sitesinden yapılan açıklamada, NBA'de birçok takım çalıştıran 69 yaşındaki D'Antoni ile yardımcı antrenörlük görevi için anlaşma sağlandığı duyuruldu.

Takımlarına oynattığı hızlı basketbolla akıllarda yer eden D'Antoni, NBA'de Denver Nuggets, Phoenix Suns, New York Knicks, Los Angeles Lakers ve Houston Rockets'ta başantrenörlük yapmıştı. ABD'li çalıştırıcı, NBA'de 2005 ve 2017'de yılın antrenörü seçilmişti.

Öte yandan daha önce San Antonio Spurs ve Philadelphia 76ers'ta çalışan Ime Udoka'nın da Steve Nash'in ekibine yardımcı antrenör olarak dahil olduğu belirtildi.

Ayrıca Mike D'Antoni'nin çalıştırdığı dönem Phoenix Suns'ta Nash ile forma giyen Amar’e Stoudemire'nın ise Nets'te oyuncu geliştirme asistanı olduğu kaydedildi.

D'Antoni, Phoenic Suns'ta Nash'in antrenörlüğünü yapmıştı.

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Eski antrenörü, yardımcısı oldu
Eski antrenörü, yardımcısı oldu

Eski antrenörü, yardımcısı oldu

NBA'de başantrenörlüğünü Steve Nash'in yaptığı Brooklyn Nets, tecrübeli çalıştırıcı Mike D'Antoni'yi yardımcı antrenörlüğe getirdi.
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