Thomas Tuchel temkinli konuştu: Başakşehir basite alacağımız bir takım değil

Oyuncularıyla maçın ciddiyeti hakkında konuştuklarını aktaran Tuchel, “Herkesin anladığına eminim. Söylemimizde bir değişiklik olmadı. Manchester United ve Leipzig’in ardından 3. final olacak ve biz bunu kazanacağız” ifadelerini kullandı.
“BASİTE ALACAĞIMIZ BİR TAKIM DEĞİL”
Grubu lider olarak bitirme şanslarının bulunduğu yönünde gelen bir soruyu deneyimli çalıştırıcı, “Kazanmak istiyoruz, önce ona odaklanmamız gerekir. Sonuç kontrol edilebilir bir şey değil. değil. 1. olmak tabii ki avantaj. Ama en önemlisi karakterimizi ortaya koymak. Başakşehir, Türkiye şampiyonu. Basite alacağımız bir takım değil” diye cevaplandırdı.
“İRFAN CAN OLDUKÇA ETKİLİ BİRİ”
Leipzig karşısında 3 gol atan İrfan Can Kahveci için özel bir önlem almayı düşünüp düşünmediklerine ilişkin Thomas Tuchel, “Tehlikeli şutları var, oldukça etkili biri. Bizim maçı karşı sahada tutmamız lazım. Manchester United maçında gösterdiğimiz performansı sergilememiz gerek. Boşluk verirsek rakibin gol atma yeteneği, karşı atak geliştirme özellikleri oldukça fazla. Risk alamayız” şeklinde konuştu.
“RAFİNHA’NIN SON PERFORMANSLARI BENİ ŞAŞIRTMADI”
Brezilyalı futbolcu Rafinha’nın yaşadığı sakatlıklara rağmen performansında azalma olmadığına dikkat çeken Tuchel, “Rafinha istisnai, en iyisini veren, oynamak için tam kalitesi olan biri. Sakatlıkları oldu ama son performansları beni şaşırtmadı. Teknik kalitesi çok yüksek. Bir antrenör olarak onunla çalışmak büyük bir zevk” açıklamasını yaptı.
KEAN: “BAŞAKŞEHİR’İN İYİ BİR TAKIM OLDUĞUNU BİLİYORUZ”
Yetenekli futbolcu Moise Kean ise Başakşehir müsabakasıyla alakalı görüşlerini şu sözlerle ifade etti:
“İstanbul’daki maç büyük bir maçtı. Bu başka bir karşılaşma. Başakşehir’in iyi bir takım olduğunu biliyoruz. Yüzde 100 enerjiyle oynayacağız.”
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