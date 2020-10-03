TFF ve Fenerbahçe'den Lefter'in eşi Stavrini Küçükandonyadis için başsağlığı mesajı

AA

Türkiye Futbol Federasyonu ve Fenenrbahçe Spor Kulübü, milli takımın ve sarı-lacivertli ekibin efsane futbolcusu Lefter Küçükandonyadis'in eşi Stavrini Küçükandonyadis'in yaşamını yitirmesi nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, "A Milli Takımımız ve Fenerbahçe Spor Kulübü'nün eski futbolcularından, 2012 yılında vefat eden Lefter Küçükandonyadis'in eşi Stavrini Küçükandonyadis'in hayatını kaybettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhumeye Allah'tan rahmet, yakınları, sevenleri ve Fenerbahçe camiasına başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

FENERBAHÇE'DEN DE LEFTER KÜÇÜKANDONYADİS'İN EŞİ İÇİN BAŞSAĞLIĞI MESAJI



Fenerbahçe Kulübü, milli takımın ve sarı-lacivertli ekibin efsane futbolcusu Lefter Küçükandonyadis'in eşi Stavrini Küçükandonyadis'in yaşamını yitirmesi nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe'mizin ve Türk futbolunun efsanesi Lefter Küçükandonyadis'in eşi Stavrini Küçükandonyadis'in vefat ettiği haberini üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Merhumenin cenazesi yarın saat 16.00'da Aya Dimitri Kilisesi'nde düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecektir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Stavrini Küçükandonyadis'e Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileğinde bulunuldu.