TFF ve Fenerbahçe'den Lefter'in eşi Stavrini Küçükandonyadis için başsağlığı mesajı

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, "A Milli Takımımız ve Fenerbahçe Spor Kulübü'nün eski futbolcularından, 2012 yılında vefat eden Lefter Küçükandonyadis'in eşi Stavrini Küçükandonyadis'in hayatını kaybettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhumeye Allah'tan rahmet, yakınları, sevenleri ve Fenerbahçe camiasına başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.
FENERBAHÇE'DEN DE LEFTER KÜÇÜKANDONYADİS'İN EŞİ İÇİN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
Fenerbahçe Kulübü, milli takımın ve sarı-lacivertli ekibin efsane futbolcusu Lefter Küçükandonyadis'in eşi Stavrini Küçükandonyadis'in yaşamını yitirmesi nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe'mizin ve Türk futbolunun efsanesi Lefter Küçükandonyadis'in eşi Stavrini Küçükandonyadis'in vefat ettiği haberini üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Merhumenin cenazesi yarın saat 16.00'da Aya Dimitri Kilisesi'nde düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecektir." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, Stavrini Küçükandonyadis'e Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileğinde bulunuldu.
Süper Lig'in 4. hafta maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Çaykur Rizespor arasında oynanan karşılaşma 0-0 tamamlandı.
Göztepe Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan, Süper Lig'de Medipol Başakşehir ile golsüz berabere kaldıkları maçta aldıkları 1 puanın önemli olduğunu söyledi.
Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Çaykur Rizespor arasında oynanan ve 0-0'lık skorla tamamlanan müsabakanın ardından ev sahibi ekibin teknik direktörü Mehmet Özdilek oyuncularını oyundan dolayı tebrik ederken, Rize ekibinin teknik direktörü Stjepan Tomas ise Erzurum'dan 1 puan almanın her zaman iyi olduğunu söyledi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), milli takımın ve sarı-lacivertli ekibin efsane futbolcusu Lefter Küçükandonyadis'in eşi Stavrini Küçükandonyadis'in yaşamını yitirmesi nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.
Beşiktaş, Kamerun asıllı Fransız futbolcusu Georges Kevin Nkoudou sakatlığından dolayı Gençlerbirliği maçının kadrosundan çıkarıldığını açıkladı.
Fenerbahçeli futbolcu Caner Erkin, Fatih Karagümrük ile oynanan maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu ile tartışma yaşadı.