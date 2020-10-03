  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • HABERLER
  • /
  • SPOR HABERLERİ
  • /
  • TFF ve Fenerbahçe'den Lefter'in eşi Stavrini Küçükandonyadis için başsağlığı mesajı
  • 03 Ekim 2020 Cumartesi 18:43
  • |
  • Son Güncelleme:

TFF ve Fenerbahçe'den Lefter'in eşi Stavrini Küçükandonyadis için başsağlığı mesajı

TFF ve Fenerbahçe'den Lefter'in eşi Stavrini Küçükandonyadis için başsağlığı mesajı

Paylaş

AA

Türkiye Futbol Federasyonu ve Fenenrbahçe Spor Kulübü, milli takımın ve sarı-lacivertli ekibin efsane futbolcusu Lefter Küçükandonyadis'in eşi Stavrini Küçükandonyadis'in yaşamını yitirmesi nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, "A Milli Takımımız ve Fenerbahçe Spor Kulübü'nün eski futbolcularından, 2012 yılında vefat eden Lefter Küçükandonyadis'in eşi Stavrini Küçükandonyadis'in hayatını kaybettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhumeye Allah'tan rahmet, yakınları, sevenleri ve Fenerbahçe camiasına başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

FENERBAHÇE'DEN DE LEFTER KÜÇÜKANDONYADİS'İN EŞİ İÇİN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Fenerbahçe Kulübü, milli takımın ve sarı-lacivertli ekibin efsane futbolcusu Lefter Küçükandonyadis'in eşi Stavrini Küçükandonyadis'in yaşamını yitirmesi nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe'mizin ve Türk futbolunun efsanesi Lefter Küçükandonyadis'in eşi Stavrini Küçükandonyadis'in vefat ettiği haberini üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Merhumenin cenazesi yarın saat 16.00'da Aya Dimitri Kilisesi'nde düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecektir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Stavrini Küçükandonyadis'e Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileğinde bulunuldu.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

CANLI | Fenerbahçe-Karagümrük
CANLI | Fenerbahçe-Karagümrük

CANLI | Fenerbahçe-Karagümrük

Başakşehir yine kazanamadı! 4 maç, 0 gol!
Başakşehir yine kazanamadı! 4 maç, 0 gol!

Başakşehir yine kazanamadı! 4 maç, 0 gol!

Kayıp şehir, Başakşehir!
Kayıp şehir, Başakşehir!

Kayıp şehir, Başakşehir!

Bir Dakikada Spor

SPOR GÜNDEMİ

Erzurum'da gol sesi yok
Erzurum'da gol sesi yok

Erzurum'da gol sesi yok

Süper Lig'in 4. hafta maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Çaykur Rizespor arasında oynanan karşılaşma 0-0 tamamlandı.

Parlatan: 'Hiçbir şekilde oyuna katkı sağlayamadık'
Parlatan: 'Hiçbir şekilde oyuna katkı sağlayamadık'

Parlatan: 'Hiçbir şekilde oyuna katkı sağlayamadık'

Göztepe Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan, Süper Lig'de Medipol Başakşehir ile golsüz berabere kaldıkları maçta aldıkları 1 puanın önemli olduğunu söyledi.

BB Erzurum - Çaykur Rize maçının ardından
BB Erzurum - Çaykur Rize maçının ardından

BB Erzurum - Çaykur Rize maçının ardından

Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Çaykur Rizespor arasında oynanan ve 0-0'lık skorla tamamlanan müsabakanın ardından ev sahibi ekibin teknik direktörü Mehmet Özdilek oyuncularını oyundan dolayı tebrik ederken, Rize ekibinin teknik direktörü Stjepan Tomas ise Erzurum'dan 1 puan almanın her zaman iyi olduğunu söyledi.

TFF ve F.Bahçe'den Lefter'in eşi için başsağlığı mesajı
TFF ve F.Bahçe'den Lefter'in eşi için başsağlığı mesajı

TFF ve F.Bahçe'den Lefter'in eşi için başsağlığı mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), milli takımın ve sarı-lacivertli ekibin efsane futbolcusu Lefter Küçükandonyadis'in eşi Stavrini Küçükandonyadis'in yaşamını yitirmesi nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

Beşiktaş'ta Nkoudou kadrodan çıkarıldı
Beşiktaş'ta Nkoudou kadrodan çıkarıldı

Beşiktaş'ta Nkoudou kadrodan çıkarıldı

Beşiktaş, Kamerun asıllı Fransız futbolcusu Georges Kevin Nkoudou sakatlığından dolayı Gençlerbirliği maçının kadrosundan çıkarıldığını açıkladı.

Caner Erkin'den hakem Yaşar Kemal Uğurlu'ya tepki
Caner Erkin'den hakem Yaşar Kemal Uğurlu'ya tepki

Caner Erkin'den hakem Yaşar Kemal Uğurlu'ya tepki

Fenerbahçeli futbolcu Caner Erkin, Fatih Karagümrük ile oynanan maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu ile tartışma yaşadı.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.