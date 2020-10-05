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  • Lefter Küçükandonyadis'in eşi Stavrini Küçükandonyadis son yolculuğuna uğurlandı
  • 05 Ekim 2020 Pazartesi 00:37
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Lefter Küçükandonyadis'in eşi Stavrini Küçükandonyadis son yolculuğuna uğurlandı

Lefter Küçükandonyadis'in eşi Stavrini Küçükandonyadis son yolculuğuna uğurlandı

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AA

Milli takımın ve Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Lefter Küçükandonyadis'in eşi Stavrini Küçükandonyadis, son yolculuğuna uğurlandı.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan habere göre, Stavrini Küçükandonyadis'in Büyükada'daki Aya Dimitri Kilisesi'nde gerçekleştirilen cenaze törenine ailesi ve yakınlarının yanı sıra Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan da katıldı.

Küçükandonyadis, cenaze töreninin ardından Büyükada Rum Ortodoks Kabristanı'nda toprağa verildi.

Burak Çağlan Kızılhan, kulüp televizyonuna yaptığı açıklamada, "Efsanemiz Lefter'in kıymetli eşi Stavrini Hanımefendi'nin cenaze törenine katıldık. Efsanemiz hem camiamız için hem taraftarlarımız için çok mühim ve kıymetli bir yere sahip. Tabii ki aile bireyleri de en az onun kadar önemli, değerli. Ailesine sabırlar ve başsağlığı diliyorum. Toprağı bol olsun." ifadelerini kullandı.

TFF ve Fenerbahçe'den Lefter'in eşi Stavrini Küçükandonyadis için başsağlığı mesajı

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