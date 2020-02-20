TFF, Türkiye Kupası finalinin Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacağını açıkladı

Yapılan açıklama şu şekilde:
“Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 2019-2020 sezonu Ziraat Türkiye Kupası finalinin İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanmasını kararlaştırdı.
UEFA'nın 30 Mayıs'ta oynanacak 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi finali öncesinde final standartları kapsamında yenilenen Atatürk Olimpiyat Stadı'nda resmi bir maç yapılması talebini değerlendiren TFF Yönetim Kurulu, daha önce 21 Mayıs 2020 Perşembe günü yapılacağı duyurulan final maçının tarihini 5 Mayıs 2020 olarak değiştirdi.
Ziraat Türkiye Kupası final müsabakasının saati ise daha sonra kamuoyuna duyurulacak.”
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un dün yaptığı açıklamalara cevap verdi.
Darüşşafaka Kulübü, Fenerbahçe Beko'ya karşı 74-71 kaybettikleri Türkiye Kupası final maçının son dakikasında oluşan faul pozisyonunda sonuca tesir eden kural hatası yapıldığını savunarak TBF'ye başvurdu.
Fenerbahçe, TSYD'nin yayınladığı ‘Dört büyüklerin başkanlarının bir araya gelme’ duyurusuna cevap verdi.
Trabzonspor, TSYD tarafından yapılan açıklamayla ilgili kulübe bir bilgilendirme yapılmadığını ve diğer kulüplerin dışarıda bırakılacağı herhangi bir organizasyonun içinde yer almayacaklarını duyurdu.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un uzun süredir üzerinde durduğu buluşma gerçekleşiyor. 4 Büyükler'in başkanları bir araya geliyor.
Galatasaray ile sözleşme uzatmaya yanaşmayan ve kadro dışı bırakılan Mustafa Kapı için Fenerbahçe’den sonra Beşiktaş iddiaları da konuşulmaya başlandı.
Çin Süper Ligi ekiplerinden Wuhan Zall, İspanya temsilcisi Sevilla'da forma giyen defans oyuncusu Daniel Carriço'yu kadrosuna kattı.