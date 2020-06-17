MEKTUP ULAŞIR ULAŞMAZ İSTİFA ETTİ
Fenerbahçe yönetimi, TFF Başkanı Nihat Özdemir'in ihraç edilmesi yönünde bir karar aldı ve mektup bugün Özdemir'e ulaştı.
Özdemir, mektubun kendisine ulaşmasının ardından Fenerbahçe Spor Kulübü üyeliğinden istifa ettiğini bildirdi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Fenerbahçe Spor Kulübü üyeliğinden istifa etti.
Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-1 yenerek adını finale yazdıran Trabzonspor'da sakatlık şoku yaşanıyor. Dev maçın 35. dakikasında sakatlanarak oyundan alınan Anthony Nwakaeme'den kötü haber geldi. Nijeryalı sol kanat oyuncusunun 3 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.
Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Trabzonspor maçında yedek kulübesinde kırmızı kart gören Emre Belözoğlu'nun hakem Cüneyt Çakır'a ne dediği ortaya çıktı.
Trabzonspor'un Ziraat Türkiye Kupası'nda deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-1 yenip adını finale yazdırdığı maçta Alexander Sörloth ile Emre Belözoğlu arasında yaşanan tartışma geceye damga vurmuştu. Norveçli golcü ülkesinin basınına yaptığı açıklamada “Konuşarak kavga çıkartmaya çalıştı. Beni biraz rahatsız etti. Ben de ondan susmasını istedim” ifadesini kullandı. Sörloth'un babası Goran ise Belözoğlu hakkında “Emre Belözoğlu, büyük ihtimalle Fenerbahçe'nin en çok nefret edilen kişisi. Susmasını bilmiyor” dedi.
Loris Karius ile yollarını ayırdıktan sonra kaleci arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Siyah-Beyazlılar, Robin Olsen'in kiralanması konusunda Roma ile prensip anlaşmasına vardı. Beşiktaş, bu transfer için başkent ekibine ücret ödemeyecek. 1,5 milyon Euro'luk teklifi düşünmek için Kartal'dan süre isteyen Olsen, ‘evet' dediği takdirde imzalar atılacak.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, dün akşamki Trabzonspor maçının devre arasında Volkan Demirel'i yanına çağırıp talimat vermesi dikkatlerden kaçmadı. Demirel bu talimatları telefonla kulübedeki teknik heyete iletti.
Galatasaray'ın iyi bir teklif gelmesi halinde satmak istediği Younes Belhanda'da son dakika gelişmesi yaşanıyor. Faslı futbolcu, Al Ahli'nin yaptığı yıllık 7 milyon dolarlık maaş teklifini kabul etti. Suudi ekibi, Galatasaray'a da 4 milyon Euro teklif ederken Cimbom pazarlık kapısını 5 milyon Euro'dan açtı.