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aksam.com.tr
  • 29 Aralık 2020 Salı 17:18
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TFF, 2020-21 sezonu için yayıncı kuruluşla sözleşme imzalandığını açıkladı

TFF, 2020-21 sezonu için yayıncı kuruluşla sözleşme imzalandığını açıkladı

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yayıncı kuruluş ile 2020-2021 sezonuna ilişkin sözleşme imzaladığını resmen açıkladı. Söz konusu sezona ait ilk taksit tutarının bugün ödendiğini belirten TFF, kulüplere ödemelerin yarın itibarıyla yapılacağını duyurdu.

Konuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

“Türkiye Futbol Federasyonu ile Süper Lig ve TFF 1. Lig yayın haklarını elinde bulunduran Digiturk beIN MEDIA GROUP arasında 2020-2021 sezonuna ilişkin sözleşme imzalanmıştır.

17 Kasım’daki mutabakat anlaşmasının ardından yapılan görüşmeler sonucunda, devam etmekte olan 2020-2021 sezonuna ilişkin anlaşılan ilk taksit tutarı Federasyonumuza bugün ödenmiş olup, kulüplerimizin hak edişleri yarın itibari ile hesaplarına yatırılacaktır.

İş ortağımız Digiturk ile yapılan görüşme sürecine katkı sağlayan ve desteğini esirgemeyen başta Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na, Digiturk ve beIN MEDIA GROUP CEO’su Sayın Yousef Al-Obaidly’e, Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Sayın Mehmet Sepil, 1. Lig Kulüpler Birliği Derneği Başkanı Sayın Murat Sancak, 2 ve 3. Lig Kulüpler Birliği Derneği Başkanı Volkan Can ve tüm kulüp başkanlarımıza, Covid-19 salgının etkileri nedeniyle olağanüstü dönemden geçtiğimiz günlerde gösterdikleri sabır ve iş birlikleri için teşekkür ediyoruz

Türk futboluna uzun yıllardır kaynak aktaran Digiturk ile imzalanan sözleşmenin futbolumuz ve kulüplerimiz için hayırlı olmasını diler, kamuoyunun bilgisine sunarız.”

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