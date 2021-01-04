TFF 1. Lig'de son durum

Ligde haftanın kapanış maçlarında Beypiliç Boluspor, Eskişehirspor'u 2-0 yenerken; Adana Demirspor ise Menemenspor'u 3-0 mağlup etti.
Evinde Tuzlaspor'u 3-0 yenen Giresunspor, ligin ilk yarısını lider tamamladı.
SONUÇLAR
TFF 1. Lig'de 17. haftada alınan sonuçlar şöyle:
Bereket Sigorta Ümraniyespor-Akhisarspor: 2-1
Ankara Keçiörengücü-Bursaspor: 0-1
Altınordu-Aydeniz Et Balıkesirspor: 0-0
Royal Hastanesi Bandırmaspor-Altay: 2-0
Giresunspor-Tuzlaspor: 3-0
İstanbulspor-Ankaraspor: 5-3
Yılport Samsunspor-Adanaspor: 2-1
Eskişehirspor-Beypiliç Boluspor: 0-2
Adana Demirspor-Menemenspor: 3-0
PUAN DURUMU
TFF 1. Lig'in 17. haftası sonunda oluşan puan durumu şöyle:
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1
|GİRESUNSPOR
|17
|10
|5
|2
|25
|13
|12
|35
|2
|YILPORT SAMSUNSPOR
|17
|9
|6
|2
|24
|16
|8
|33
|3
|ALTAY
|17
|10
|2
|5
|30
|16
|14
|32
|4
|ADANA DEMİRSPOR
|17
|9
|4
|4
|30
|16
|14
|31
|5
|İSTANBULSPOR
|16
|9
|4
|3
|32
|19
|13
|31
|6
|TUZLASPOR
|17
|9
|3
|5
|27
|24
|3
|30
|7
|ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
|17
|8
|4
|5
|22
|13
|9
|28
|8
|ALTINORDU
|17
|8
|4
|5
|22
|22
|0
|28
|9
|BURSASPOR
|17
|8
|3
|6
|31
|27
|4
|27
|10
|ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
|17
|7
|3
|7
|22
|19
|3
|24
|11
|BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR
|17
|5
|5
|7
|18
|26
|-8
|20
|12
|BEYPİLİÇ BOLUSPOR
|17
|5
|4
|8
|18
|20
|-2
|19
|13
|AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR
|16
|4
|4
|8
|16
|23
|-7
|16
|14
|MENEMENSPOR
|17
|3
|7
|7
|16
|26
|-10
|16
|15
|ADANASPOR
|15
|4
|3
|8
|21
|22
|-1
|15
|16
|AKHİSARSPOR
|16
|3
|4
|9
|13
|24
|-11
|13
|17
|ANKARASPOR
|16
|2
|3
|11
|12
|29
|-17
|9
|18
|ESKİŞEHİRSPOR
|17
|0
|6
|11
|10
|34
|-24
|3
Not: Eskişehirspor'un 3 puanı silindi.
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