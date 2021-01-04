Süper Lig'de son durum

Ligin 16. haftasının son maçında Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı deplasmanda 3-0 yendi.
Haftaya lider başlayan Galatasaray, sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile 0-0 berabere kalırken, deplasmanda Hes Kablo Kayserispor'u 2-0 yenen Beşiktaş liderliğe yükseldi.
SONUÇLAR
Süper Lig'in 16. haftasında oynanan maçların sonuçları şöyle:
Demir Grup Sivasspor-Yukatel Denizlispor: 2-2
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Gaziantep FK: 1-1
MKE Ankaragücü-Yeni Malatyaspor: 3-1
Aytemiz Alanyaspor-Medipol Başakşehir: 3-0
Atakaş Hatayspor-İttifak Holding Konyaspor: 2-1
Galatasaray-Fraport TAV Antalyaspor: 0-0
Çaykur Rizespor-Gençlerbirliği: 1-1
Fatih Karagümrük-Trabzonspor: 1-2
Hes Kablo Kayserispor-Beşiktaş: 0-2
Kasımpaşa-Fenerbahçe: 0-3
PUAN DURUMU
Süper Lig'in 16. haftasının ardından oluşan puan durumu şöyle:
|#
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1
|BEŞİKTAŞ
|15
|10
|1
|4
|31
|19
|12
|31
|2
|AYTEMİZ ALANYASPOR
|16
|9
|3
|4
|27
|12
|15
|30
|3
|GALATASARAY
|15
|9
|3
|3
|25
|10
|15
|30
|4
|FENERBAHÇE
|15
|9
|2
|4
|30
|20
|10
|29
|5
|GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ
|15
|7
|7
|1
|28
|17
|11
|28
|6
|ATAKAŞ HATAYSPOR
|15
|8
|3
|4
|22
|17
|5
|27
|7
|TRABZONSPOR
|16
|6
|5
|5
|18
|20
|-2
|23
|8
|FATİH KARAGÜMRÜK
|15
|5
|6
|4
|24
|19
|5
|21
|9
|YENİ MALATYASPOR
|15
|5
|5
|5
|19
|20
|-1
|20
|10
|ÇAYKUR RİZESPOR
|15
|5
|5
|5
|21
|23
|-2
|20
|11
|GÖZTEPE
|15
|4
|7
|4
|21
|18
|3
|19
|12
|İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
|15
|5
|4
|6
|19
|16
|3
|19
|13
|KASIMPAŞA
|16
|5
|4
|7
|18
|26
|-8
|19
|14
|DEMİR GRUP SİVASSPOR
|15
|4
|6
|5
|15
|18
|-3
|18
|15
|FRAPORT TAV ANTALYASPOR
|16
|4
|6
|6
|15
|24
|-9
|18
|16
|MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
|15
|4
|4
|7
|21
|27
|-6
|16
|17
|GENÇLERBİRLİĞİ
|15
|4
|4
|7
|15
|24
|-9
|16
|18
|MKE ANKARAGÜCÜ
|15
|4
|3
|8
|19
|23
|-4
|15
|19
|YUKATEL DENİZLİSPOR
|15
|3
|4
|8
|16
|26
|-10
|13
|20
|BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
|16
|3
|4
|9
|16
|29
|-13
|13
|21
|HES KABLO KAYSERİSPOR
|15
|2
|4
|9
|9
|21
|-12
|10
17. HAFTA PROGRAMI
Süper Lig'de 17. haftanın programı şöyle:
Yarın:
16.00 Yeni Malatyaspor-Demir Grup Sivasspor (Yeni Malatya)
16.00 Gaziantep FK-MKE Ankaragücü (Kalyon)
19.00 İttifak Holding Konyaspor-Galatasaray (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
6 Ocak Çarşamba:
13.30 Yukatel Denizlispor-Hes Kablo Kayserispor (Denizli Atatürk)
16.00 Gençlerbirliği-Atakaş Hatayspor (Eryaman)
16.00 Medipol Başakşehir-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Başakşehir Fatih Terim)
16.00 Trabzonspor-Göztepe (Medical Park)
19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Fatih Karagümrük (Antalya)
19.00 Beşiktaş-Çaykur Rizespor (Vodafone Park)
7 Ocak Perşembe:
19.00 Fenerbahçe-Aytemiz Alanyaspor (Ülker)
Son dakika Galatasaray haberi... Galatasaray'ın sorunlu yıldızı Mbaye Diagne, satış listesine konuldu.
Ligin 16'ıncı haftasında oynanan Beşiktaş maçı yenilgisinin ardından Samet Aybaba ile yollarını ayıran Hes Kablo Kayserispor, teknik direktörlük görevi için Rumen Teknik Direktör Dan Petrescu ile el sıkıştı.
Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-0 yenen Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, kendileri için çok önemli bir maçı kazandıklarını söyledi.
Galatasaray, geçen sezon kiralık olarak forma giyen ve bu sezon kelimenin tam anlamıyla zindan hayatı yaşayan Jean Michael Seri'nin yeniden kiralanması için kulübü Fulham ile görüşmelere başladı.
Süper Lig'in 16. haftasında sahasında Fenerbahçe'ye 3-0 yenilen Kasımpaşa'da teknik direktör Fuat Çapa, takım halinde kötü günde olduklarını ve Fenerbahçe'nin işini kolaylaştırdıklarını söyledi.
Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup etti karşılaşmaya ilk yarıda sarı-lacivertliler lehine verilmeyen bir penaltı pozisyonu damga vurdu. Pozisyonun kahramanı Sinan Gümüş de maçın ardından tepki gösterdi.