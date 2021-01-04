Süper Lig'de son durum

SPOR GÜNDEMİ

G.Saray'da son dakika Diagne gelişmesi G.Saray'da son dakika Diagne gelişmesi Son dakika Galatasaray haberi... Galatasaray'ın sorunlu yıldızı Mbaye Diagne, satış listesine konuldu.

Kayseri'de Petrescu bekleyişi Kayseri'de Petrescu bekleyişi Ligin 16'ıncı haftasında oynanan Beşiktaş maçı yenilgisinin ardından Samet Aybaba ile yollarını ayıran Hes Kablo Kayserispor, teknik direktörlük görevi için Rumen Teknik Direktör Dan Petrescu ile el sıkıştı.

Erol Bulut'tan transfer açıklaması Erol Bulut'tan transfer açıklaması Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-0 yenen Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, kendileri için çok önemli bir maçı kazandıklarını söyledi.

İngiltere'de hapis hayatı yaşayan Seri için sürpriz iddia İngiltere'de hapis hayatı yaşayan Seri için sürpriz iddia Galatasaray, geçen sezon kiralık olarak forma giyen ve bu sezon kelimenin tam anlamıyla zindan hayatı yaşayan Jean Michael Seri'nin yeniden kiralanması için kulübü Fulham ile görüşmelere başladı.

Fuat Çapa'dan Koita açıklaması Fuat Çapa'dan Koita açıklaması Süper Lig'in 16. haftasında sahasında Fenerbahçe'ye 3-0 yenilen Kasımpaşa'da teknik direktör Fuat Çapa, takım halinde kötü günde olduklarını ve Fenerbahçe'nin işini kolaylaştırdıklarını söyledi.