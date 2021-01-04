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aksam.com.tr
  • 04 Ocak 2021 Pazartesi 23:17
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Süper Lig'de son durum

Süper Lig'de son durum

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AA

Süper Lig'de 16. hafta maçlarının ardından Beşiktaş liderliğe yükseldi.

Ligin 16. haftasının son maçında Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı deplasmanda 3-0 yendi.

Haftaya lider başlayan Galatasaray, sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile 0-0 berabere kalırken, deplasmanda Hes Kablo Kayserispor'u 2-0 yenen Beşiktaş liderliğe yükseldi.

SONUÇLAR

Süper Lig'in 16. haftasında oynanan maçların sonuçları şöyle:

Demir Grup Sivasspor-Yukatel Denizlispor: 2-2

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Gaziantep FK: 1-1

MKE Ankaragücü-Yeni Malatyaspor: 3-1

Aytemiz Alanyaspor-Medipol Başakşehir: 3-0

Atakaş Hatayspor-İttifak Holding Konyaspor: 2-1

Galatasaray-Fraport TAV Antalyaspor: 0-0

Çaykur Rizespor-Gençlerbirliği: 1-1

Fatih Karagümrük-Trabzonspor: 1-2

Hes Kablo Kayserispor-Beşiktaş: 0-2

Kasımpaşa-Fenerbahçe: 0-3

PUAN DURUMU

Süper Lig'in 16. haftasının ardından oluşan puan durumu şöyle:

#TakımOGBMAYAVP
1BEŞİKTAŞ15101431191231
2AYTEMİZ ALANYASPOR1693427121530
3GALATASARAY1593325101530
4FENERBAHÇE1592430201029
5GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ1577128171128
6ATAKAŞ HATAYSPOR158342217527
7TRABZONSPOR166551820-223
8FATİH KARAGÜMRÜK155642419521
9YENİ MALATYASPOR155551920-120
10ÇAYKUR RİZESPOR155552123-220
11GÖZTEPE154742118319
12İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR155461916319
13KASIMPAŞA165471826-819
14DEMİR GRUP SİVASSPOR154651518-318
15FRAPORT TAV ANTALYASPOR164661524-918
16MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK154472127-616
17GENÇLERBİRLİĞİ154471524-916
18MKE ANKARAGÜCÜ154381923-415
19YUKATEL DENİZLİSPOR153481626-1013
20BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR163491629-1313
21HES KABLO KAYSERİSPOR15249921-1210

17. HAFTA PROGRAMI

Süper Lig'de 17. haftanın programı şöyle:

Yarın:

16.00 Yeni Malatyaspor-Demir Grup Sivasspor (Yeni Malatya)

16.00 Gaziantep FK-MKE Ankaragücü (Kalyon)

19.00 İttifak Holding Konyaspor-Galatasaray (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

6 Ocak Çarşamba:

13.30 Yukatel Denizlispor-Hes Kablo Kayserispor (Denizli Atatürk)

16.00 Gençlerbirliği-Atakaş Hatayspor (Eryaman)

16.00 Medipol Başakşehir-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Başakşehir Fatih Terim)

16.00 Trabzonspor-Göztepe (Medical Park)

19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Fatih Karagümrük (Antalya)

19.00 Beşiktaş-Çaykur Rizespor (Vodafone Park)

7 Ocak Perşembe:

19.00 Fenerbahçe-Aytemiz Alanyaspor (Ülker)

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