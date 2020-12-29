TFF 1. Lig'de görünüm

Ligde haftanın son maçında Bursaspor, konuk ettiği Eskişehirspor'u 2-1 yendi.
TFF 1. Lig'de Akhisarspor'u deplasmanda 1-0 mağlup eden Giresunspor, liderliğini sürdürdü.
SONUÇLAR
TFF 1. Lig'de 16. hafta maçlarının sonuçları şöyle:
Altay-Bereket Sigorta Ümraniyespor: 3-1
Tuzlaspor-Altınordu: 4-1
Beypiliç Boluspor-İstanbulspor: 0-2
Aydeniz Et Balıkesirspor-Adana Demirspor: 0-1
Menemenspor-Ankara Keçiörengücü: 0-0
Akhisarspor-Giresunspor: 0-1
Adanaspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor: 1-2
Ankaraspor-Yılport Samsunspor: 1-2
Bursaspor-Eskişehirspor: 2-1
PUAN DURUMU
TFF 1. Lig'de 16. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
|TAKIM
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Puan
|1.GİRESUNSPOR
|16
|9
|5
|2
|22
|13
|32
|2.TUZLASPOR
|15
|9
|3
|3
|27
|20
|30
|3.YILPORT SAMSUNSPOR
|16
|8
|6
|2
|22
|15
|30
|4.ALTAY
|15
|9
|2
|4
|29
|14
|29
|5.ADANA DEMİRSPOR
|15
|8
|4
|3
|26
|13
|28
|6.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
|16
|8
|4
|4
|22
|12
|28
|7.ALTINORDU
|16
|8
|3
|5
|22
|22
|27
|8.İSTANBULSPOR
|14
|7
|4
|3
|24
|15
|25
|9.BURSASPOR
|16
|7
|3
|6
|30
|27
|24
|10.ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
|16
|6
|3
|7
|20
|19
|21
|11.MENEMEN SPOR
|16
|4
|7
|5
|19
|22
|19
|12.BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR
|16
|4
|5
|7
|16
|25
|17
|13.AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR
|15
|4
|3
|8
|16
|23
|15
|14.BEYPİLİÇ BOLUSPOR
|15
|3
|4
|8
|13
|18
|13
|15.AKHİSARSPOR
|15
|3
|4
|8
|12
|22
|13
|16.ADANASPOR
|13
|3
|3
|7
|17
|20
|12
|17.ANKARASPOR
|15
|2
|3
|10
|9
|24
|9
|18.ESKİŞEHİRSPOR
|16
|0
|6
|10
|10
|32
|3
Not: Eskişehirspor'un 3 ceza puanı bulunuyor.
17. HAFTA PROGRAMI
TFF 1. Lig'de 17. hafta maçlarının programı şöyle:
2 Ocak Cumartesi:
13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Akhisarspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
13.30 Ankara Keçiörengücü-Bursaspor (Aktepe)
19.00 Altınordu-Aydeniz Et Balıkesirspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
3 Ocak Pazar:
13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Altay (Bandırma 17 Eylül)
16.00 İstanbulspor-Ankaraspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
16.00 Giresunspor-Tuzlaspor (Giresun Atatürk)
19.00 Yılport Samsunspor-Adanaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
4 Ocak Pazartesi:
16.00 Eskişehirspor-Beypiliç Boluspor (Eskişehir Yeni)
19.00 Adana Demirspor-Menemenspor (5 Ocak Fatih Terim)
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