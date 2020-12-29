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aksam.com.tr
  • 29 Aralık 2020 Salı 00:13
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TFF 1. Lig'de görünüm

TFF 1. Lig'de görünüm

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AA

TFF 1. Lig'in 16. haftası oynanan tek maçla tamamlandı.

Ligde haftanın son maçında Bursaspor, konuk ettiği Eskişehirspor'u 2-1 yendi.

TFF 1. Lig'de Akhisarspor'u deplasmanda 1-0 mağlup eden Giresunspor, liderliğini sürdürdü.

SONUÇLAR

TFF 1. Lig'de 16. hafta maçlarının sonuçları şöyle:

Altay-Bereket Sigorta Ümraniyespor: 3-1

Tuzlaspor-Altınordu: 4-1

Beypiliç Boluspor-İstanbulspor: 0-2

Aydeniz Et Balıkesirspor-Adana Demirspor: 0-1

Menemenspor-Ankara Keçiörengücü: 0-0

Akhisarspor-Giresunspor: 0-1

Adanaspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor: 1-2

Ankaraspor-Yılport Samsunspor: 1-2

Bursaspor-Eskişehirspor: 2-1

Bursaspor, Es-Es'i 2-1'le geçti

PUAN DURUMU

TFF 1. Lig'de 16. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

TAKIM O G B M A Y Puan
1.GİRESUNSPOR169522213 32
2.TUZLASPOR159332720 30
3.YILPORT SAMSUNSPOR168622215 30
4.ALTAY159242914 29
5.ADANA DEMİRSPOR158432613 28
6.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ168442212 28
7.ALTINORDU168352222 27
8.İSTANBULSPOR147432415 25
9.BURSASPOR167363027 24
10.ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR166372019 21
11.MENEMEN SPOR164751922 19
12.BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR164571625 17
13.AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR154381623 15
14.BEYPİLİÇ BOLUSPOR153481318 13
15.AKHİSARSPOR153481222 13
16.ADANASPOR133371720 12
17.ANKARASPOR152310924 9
18.ESKİŞEHİRSPOR1606101032 3

Not: Eskişehirspor'un 3 ceza puanı bulunuyor.

17. HAFTA PROGRAMI

TFF 1. Lig'de 17. hafta maçlarının programı şöyle:

2 Ocak Cumartesi:

13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Akhisarspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

13.30 Ankara Keçiörengücü-Bursaspor (Aktepe)

19.00 Altınordu-Aydeniz Et Balıkesirspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

3 Ocak Pazar:

13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Altay (Bandırma 17 Eylül)

16.00 İstanbulspor-Ankaraspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

16.00 Giresunspor-Tuzlaspor (Giresun Atatürk)

19.00 Yılport Samsunspor-Adanaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

4 Ocak Pazartesi:

16.00 Eskişehirspor-Beypiliç Boluspor (Eskişehir Yeni)

19.00 Adana Demirspor-Menemenspor (5 Ocak Fatih Terim)

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