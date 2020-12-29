Bursaspor, Es-Es'i 2-1'le geçti

TFF 1. Lig'de 16. haftanın kapanış mücadelesinde Bursaspor sahasında, ligin son sırasında yer alan rakibi Eskişehirspor'u 2-1 yenerek çıkışını sürdürdü. Yeşil beyazlılara galibiyeti getiren goller Burak Kapacak ve Cüneyt Köz'den gelirken, Eskişehirspor'un tek golünü Tolga Yakut kaydetti. Bu sonuçla Bursaspor puanını 24'e yükseltirken, Eskişehirspor 3 puanda kaldı.

TFF 1. Lig'in 16. hafta kapanış karşılaşmasında Bursaspor, Eskişehirspor'u 2-1 yendi.

Maça etkili başlayan Bursaspor, 16'ncı dakikada öne geçti. Sol kanatta ceza sahası çizgisine yakın bir noktadan topu alan Burak Kapacak, rakibini ekarte ederek girdiği ceza sahası içerisinde sol çaprazdan yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

Eskişehirspor, 40'ıncı dakikada eşitliğe yaklaştı. Sağ kanatta Sholaja iki savunma oyuncusunu çalımlarla geçerek ceza sahasına yöneldi, sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak uzak kale direğinin yanından auta çıktı.

Bursaspor, 61'inci dakikada farkı ikiye çıkardı. Emirhan Aydoğan, kullandığı serbest vuruşla topu içeriye doğru ortalarken, müsait pozisyonda kafa vuruşunu yapan Cüneyt Köz meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-0.

TFF 1. Lig'de görünüm

Eskişehirspor, 79'uncu dakikada gole yaklaşırken, Erdal Akdarı'nın ceza sahası çizgisinin gerisinden, sol çaprazda yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak üstten az farka auta çıktı.

82'nci dakikada Eskişehirspor atağında, Berkay Tanır topu içeriye doğru çevirirken Onur Arı'nın sert şutunda top dışarı yöneldi.

89'uncu dakikada Ozan İsmail Koç'un yaptığı vuruş sonrası top direkten oyun alanına döndü.

Eskişehirspor, 90'ıncı dakikada bulduğu golle umutlandı. Kullanılan korner atışı sonrası Mevlüt Çelik'in kafa vuruşunda kaleci Ataberk Dadakdeniz topu çelerken, kale ağzında Tolga Yakut pozisyonu tamamladı: 2-1.

Karşılaşma bu skor ile sona erdi.

Futbol: TFF 1. Lig

Stat: Bursa Büyükşehir Belediye

Hakemler: Mert Güzenge, Kemal Mavi, Ogün Kamacı

Bursaspor: Ataberk Dadakdeniz, İsmail Çokçalış, Cüneyt Köz (Dk. 83 Aykut Akgün), Furkan Emre Ünver, Onur Atasayar, Burak Altıparmak, Emirhan Aydoğan, Batuhan Kör (Dk. 69 Çağatay Yılmaz), Özer Hurmacı (Dk. 59 Ozan İsmail Koç), Burak Kapacak (Dk. 83 Kerem Şen), Ali Akman (Dk. 83 Recep Aydın)

Eskişehirspor: Melih Ağa, Bilal Ceylan, Mevlüt Çelik, Furkan Balaban, Erdal Akdarı, Furgan Polat (Dk. 84 Tolga Yakut), Mehmet Özcan, Alimi, Berkay Tanır (Dk. 84 Bedirhan Akçay), Sholoja, Bedirhan Altunbaş (Dk. 71 Onur Arı)

Goller: Dk. 16 Burak Kapacak, Dk. 61 Cüneyt Köz (Bursaspor), Dk. 90 Tolga Yakut (Eskişehirspor)

Sarı kartlar: Dk. 74 Ali Akman, Dk. 86 Kerem Şen (Bursaspor), Dk. 32 Furkan Balaban, Dk. 63 Bedirhan Altunbaş, Dk. 80 Furgan Polat, Dk. 90+6 Erdal Akdarı (Eskişehirspor)

MAÇIN ARDINDAN



TFF 1. Lig'in 16. haftasında Eskişehirspor'u sahasında 2-1 mağlup eden Bursaspor'un teknik sorumlusu Fazlı Tan, zorlu bir maçtan galibiyetle ayrıldıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Tan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, galibiyetten dolayı oyuncularını kutladı.

Diğer maçlara göre istedikleri oyunu sahaya yansıtamadıklarını belirten Tan, şöyle konuştu:

Kazandığımız için mutluyuz. Zor bir maçtı ve önemli bir galibiyetti. Bu maçı taraftarlarımıza armağan ediyoruz. Maça iyi başlayan taraftık. Rakibimiz daha çok ikinci bölge savunması planıyla karşımıza çıktı. Kazandıkları toplarla hızlı hücumlarda etkili olmaya çalıştılar. Biz de çok üretken olamadık fakat skoru 1-0'a getirdik. İkinci yarı mücadele yüksekti. İkinci golü attıktan sonra maçı kopardığımız düşünüp, rehavete kapıldık ve oyundan düştük. Rakibimiz bunu fark edip baskı kurdu. 90. dakikada skor 2-1 oldu. Rakibimiz oyuna ortak oldu. O bölümde bir gol daha yemedik ve maçı kazanıp hanemize 3 puan yazdırdık.

FAHRETTİN SAYHAN: "BU MAÇ BİZİM İÇİN ÖNEMLİYDİ"



Eskişehirspor Teknik Sorumlusu Fahrettin Sayhan, maça çok iyi hazırlanarak çıktıklarını dile getirdi.

Şehir olarak da bu maç için kenetlenildiğini anlatan Sayhan, "Bu maç bizim için önemliydi. İki haftadır yenilmiyorduk. İlk yarı vasat oynadık. İkinci yarı değişiklerden sonra pozisyonlar bulduk. Bulduğumuz pozisyonları atamayınca, mağlup olduk. Devre arasında gerekeni yapıp, düzlüğe çıkmamız lazım." ifadelerini kullandı.