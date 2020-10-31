Terim açık ve net: Galibiyet serisi istiyorum

Süper Lig'in 7. haftasında Ankaragücü'nü mağlup ederek zirveden uzaklaşmak istemeyen Galatasaray, daha sonra gideceği Sivas deplasmanını kayıpsız geçip milli araya huzurla girmek istiyor.
Milliyet'in haberine göre, Teknik Direktör Fatih Terim de oyuncularına uyarılarını bu çerçevede yaptı. Terim, "Seri yakalamamız için uygun bir fikstür var" diyerek futbolcularından bu süreci kayıpsız geçmelerini istedi. Cim-Bom dün taktik idmanını yaparak kampa girdi.
Trabzonspor'da Eddie Newton ile yolların ayrılmasının ardından yeni teknik direktörün kim olacağı merak konusu oldu. İşte Fırtına'nın hoca adayları...
Trabzonspor'da teknik direktör Eddie Newton'ın görevine son verildi.
Ölümüyle yasa boğan FB TV spikeri Dilay Kemer'in hastalığını nasıl öğrendiği ortaya çıktı...
Trabzonspor'un da istediği Abdullah Avcı, Antalyaspor'a 4 yıllık imza attı.
Merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrası spor dünyasının yıldız isimleri sosyal medyadan üzüntülerini dile getirdi. İşte yıldız isimlerin deprem sonrası yaptıkları paylaşımlar...
Süper Lig'in 7. haftasında bugün sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak olan Trabzonspor, bu maçı kazanarak kötü gidişata son vermeyi hedefliyor.