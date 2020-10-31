Terim açık ve net: Galibiyet serisi istiyorum

Süperm Lig'de MKE Ankaragücü'nü ağırlayacak olan Fatih Terim'in tek hedefi kazanıp yeni bir galibiyet serisine başlamak.

Süper Lig'in 7. haftasında Ankaragücü'nü mağlup ederek zirveden uzaklaşmak istemeyen Galatasaray, daha sonra gideceği Sivas deplasmanını kayıpsız geçip milli araya huzurla girmek istiyor.

Milliyet'in haberine göre, Teknik Direktör Fatih Terim de oyuncularına uyarılarını bu çerçevede yaptı. Terim, "Seri yakalamamız için uygun bir fikstür var" diyerek futbolcularından bu süreci kayıpsız geçmelerini istedi. Cim-Bom dün taktik idmanını yaparak kampa girdi.

Galatasaray'a acil para lazım