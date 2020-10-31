Galatasaray'a acil para lazım

Borçlarını günü gününe ödemeyi birincil amaç olarak gören Galatasaray Yönetimi, kaynak bulmak için harekete geçti. İşte Cim-bom'da yaşanan sıcak gelişme...

Galatasaray'da sporcuların gününde ödemelerini alabilmesinin yegane kaynağı kredi olarak değerlendirildi. Bundan sonra ödemeleri zamanında gerçekleştirip takımı motive etmek isteyen yönetim, her ay ortalama 5 milyon euro tutan bu maliyeti karşılamak için kredi bekliyor.

Milliyet'in haberine göre, Bankalar Birliği ile daha önce yapılan anlaşmanın revize edilmesiyle ek olarak 250 milyon liralık kredi talep eden yönetim, böylece her ay futbolculara ödemeleri gerçekleştirmek için önemli bir adım atacak.

KASA KOLAYLIĞI YAPAN YOK

Pandemi sürecinde gelirleri iyice azalan, yayıncı kuruluşun kulüplerle yaşadığı sorun nedeniyle ekonomik açıdan iyice zor durumda kalan sarı-kırmızılılarda, seçim senesi olması nedeniyle kasa kolaylığı yapan yönetici bulunmuyor.

Bu konuda son olarak İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak bütün alacaklarını tahsil etmişti. Geriye kaynak için kredi bulmaktan başka çaresi bulunmayan sarı-kırmızılı kulüp, bu nedenle gelecek 250 milyon lirayı kurtuluş hamlesi olarak görüyor. Ancak personel giderleri ve diğer branşlar da dahil olunca yükün iyice artması, Başkan Mustafa Cengiz ve ekibini kara kara düşündürüyor.

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