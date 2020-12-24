Tahkim Kurulu'ndan Sergen Yalçın'a kötü haber

Tahkim Kurulu’nun yaptığı açıklama şöyle:
“Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin teknik sorumlusu Ali Rıza Sergen Yalçın ile ilgili PFDK'nın 17.12.2020 tarihli E.2020-2021/451 K.2020-2021/557 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;
- Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin teknik sorumlusu Ali Rıza Sergen Yalçın'ın sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunması nedeniyle FDT'nin 38/3-c maddesi uyarınca 36.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile
Karar verilmiştir.”
Süper Lig'in 14. Hafta maçında Kayserispor sahasında Konyaspor'u ağırladı. 87. dakikaya 1-0 önde giren Sarı-Kırmızılılar, mücadeleden 2-1 mağlup ayrıldı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'a verilen 36 bin TL'lik para cezasını onadı.
PFDK, Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma'ya 150 gün hak mahrumiyeti ve toplam 154.500 TL para cezası verdi.
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FIFA, erkek futbolunda gelecek yılki 17 ve 20 Yaş Altı Dünya Kupası'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle iptal edildiğini açıkladı.
Süper Lig'de haftanın maçında Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'i 4-1 mağlup etti. Kanarya'nın farklı kazandığı maçın 88. dakikasında oyundan alınan Caner Erkin'in tepkisi dikkatlerden kaçmadı. Hocası Erol Bulut'a sinirlenip soyunma odasının yolunu tutan Caner Erkin'e Sportif Direktör Emre Belözoğlu müdahale etti. İşte detaylar...