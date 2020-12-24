Tahkim Kurulu'ndan Sergen Yalçın'a kötü haber

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'a verilen 36 bin TL'lik para cezasını onadı.

Tahkim Kurulu’nun yaptığı açıklama şöyle:



“Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin teknik sorumlusu Ali Rıza Sergen Yalçın ile ilgili PFDK'nın 17.12.2020 tarihli E.2020-2021/451 K.2020-2021/557 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin teknik sorumlusu Ali Rıza Sergen Yalçın'ın sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunması nedeniyle FDT'nin 38/3-c maddesi uyarınca 36.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile

Karar verilmiştir.”