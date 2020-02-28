Tahkim Kurulu'ndan Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye kötü haber

TFF’den yapılan açıklama şu şekilde:
“TFF Tahkim Kurulu 28 Şubat 2020 günlü (14) sayılı olağanüstü toplantısında gündemindeki dosyaları inceleyerek aşağıdaki kararları almıştır. (*)
1. E.2020/73- K.2020/75
Beşiktaş A.Ş. ve başkanı Ahmet Nur Çebi ile ilgili PFDK'nın 27.02.2020 tarihli E.2019-2020/704 K.2019-2020/823 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;
- Beşiktaş A.Ş.'nin resmi internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından dolayı FDT'nin 38/4. maddesi uyarınca 100.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,
- Beşiktaş A.Ş.'nin başkanı Ahmet Nur Çebi'nin sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı FDT'nin 38/3-b. maddesi uyarınca 15 gün hak mahrumiyeti ve 20.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,
2. E.2020/74- K.2020/76
Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin antrenörü Volkan Kazak ile ilgili PFDK'nın 27.02.2020 tarihli E.2019-2020/698 K.2019-2020/829 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;
- Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin antrenörü Volkan Kazak'ın müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FTD'nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 13.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,
- Ertele talebinin reddine, oybirliği ile
Karar verilmiştir.”
Tahkim Kurulu, Beşiktaş’ın Ahmet Nur Çebi için, Fenerbahçe’nin ise Volkan Kazak için yaptığı itirazları reddetti ve cezaları onadı.
Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon'u uzatma dakikalarında bulduğu golle 4-1 mağlup eden Medipol Başakşehir'in, UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakip belli oldu. Temsilcimiz, Danimarka'nın Kopenhag takımıyla eşleşti.
Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda rakibi Kopenhag, son 32 turunda Celtic'i eleyerek bir üst tura kaldı. Danimarka ekibi kendi liginde bu sezon oynadığı 22 müsabakada 15 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet sonucunda topladığı 47 puanla ikinci sırada yer alıyor. Kopenhag'da bir dönem Trabzonspor forması giyen Dame Ndoye da forma giyiyor.
Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, kura çekimi sonrasında konuştu.
Suriye'nin İdlib şehrine rejim güçleri tarafından düzenlenen menfur saldırı sonrası 33 Mehmetçiğimizin şehit düşmesi sonrası Türk spor kulüplerinden de mesajlar geldi.
Suriye'nin İdlib bölgesinde bulunan askeri güçlerimize rejim unsurlarınca düzenlenen hain saldırı sonucu şehit olan kahraman askerlerimiz anısına, 28 Şubat - 2 Mart tarihleri arasında oynanacak profesyonel ve amatör futbol müsabakaları öncesinde saygı duruşunda bulunulacak.
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İdlib'de rejim kuvvetlerinin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarına yönelik saldırısında şehit olan askerlerimiz için taziyede bulundu.